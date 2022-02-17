Депутат Николаевского горсовета от «Слуги Народа» Агабеков поздравил николаевцев с Днем Единения

Депутат Николаевского городского совета от «Слуги Народа» Рамиль Агабеков поздравил николаевцев с Днем Единения.

Об этом сообщили в Николаевской областной организации политической партии «Слуга Народа».

- Впервые в истории вся страна отметила День Единения. Команда Зе!Молодежки Николаевской области поздравляет всех. Как сказал наш Президент: «Мы спокойны! Мы сильны! Мы вместе!» - отметил Агабеков.

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