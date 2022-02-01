ГК «Прометей» подтвердила статус одной из крупнейших компаний Украины по элеваторным мощностям

В рейтинг «Топ-15 компаний по элеваторным мощностям в 2021 году» по версии Elevatorist, ведущего элеваторного сайта страны, вошли агрокомпании – флагманы элеваторного направления. В их собственности находится наибольшее количество и сосредоточена наиболее значительная емкость элеваторов.

В соответствующий рейтинг ГК «Прометей» вошла со следующими показателями:

- объем единовременного хранения зафиксирован по итогам прошлого года на уровне почти 1,7 миллиона тонн; - количество зернохранилищных комплексов – 29.

В контексте M&A сделок издание отмечает, что в 2021 году компания «Прометей» увеличила мощности единовременного хранения путем приобретения 2 элеваторов – «Золочев» и «Явкино».

«Явкинский элеватор» укрепил позиции компании «Прометей» в Николаевской области, став 8 зернохранилищем Группы в регионе. Покупка элеватора позволила Компании увеличить свои мощности единовременного хранения на 60 тысяч тонн.

«Золочевский элеваторный комплекс» стал для Группы своеобразным рубежом: благодаря приобретению данного актива группа компаний «Прометей» зашла в Харьковскую область, ставшую 10 регионом присутствия ГК. За счет присоединения «Золочевского элеватора» Группа нарастила мощности еще на 30 тысяч тонн.

Кроме того, отмечается, что в 2021 году в арсенале «Прометея» появились еще 4 элеватора. В частности, Компания зашла в сделки по приобретению трех элеваторных комплексов в Полтавской области и одного в Черкасской. Прирост по мощностям единовременного хранения после завершения соответствующих сделок составит почти 210 тысяч тонн.

В перспективе Группа Компаний «Прометей» намерена занять лидирующие позиции по мощности единовременного хранения и стать крупнейшим латифундистом Украины. В текущем году Компания нацелена на приобретение еще 4-6 элеваторов.

Материал для публикации предоставлен ГК «Прометей» и размещен на договорных условиях