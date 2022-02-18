Американский легионер покинул МБК «Николаев» и перешел в польский клуб

Американец Андре Уокер и МБК «Николаев» прекратили сотрудничество по взаимной договоренности.

Об этом сообщили в пресс-службе МБК «Николаев».

- Это решение сложилось из-за комбинации двух факторов. Во-первых, игра Уокера не совсем подходит под тот рисунок, который мы пытаемся сделать. Во-вторых, сложившаяся ситуация в Украине мешала игроку сконцентрировать внимание на игре. В этих условиях мы приняли решение прекратить сотрудничество с игроком, - сказал главный тренер команды Виталий Черний.

В «Николаеве» Уокер провел 27 матчей, в которых в среднем набирал 14,9 очка и делал 5,8 результативных передач, это лучшие показатели в команде. Накануне он провел матч против «Будівельника», в котором набрал 11 очков, 8 подборов и 7 передач.

Ранее сообщалось, что легионеры МБК «Николаев» в связи с угрозой вторжения РФ собирались покинуть Украину. Но на игру с киевлянами вышли все пять иностранцев.

Уокер перешел в польский клуб «Старт» из Люблина, который занимает последнее место в чемпионате страны.