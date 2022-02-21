В январе 2022 года грузооборот порта «Ника-Тера» увеличился на 23,7%

В январе 2022 года грузооборот порта «Ника-Тера», входящего в Group DF, увеличился на 23,7% по сравнению с январем 2021 года и составил 714,4 тысяч тонн грузов.

Об этом сообщили в пресс-службе порта.

Структура грузооборота выглядела следующим образом:

- зерновые, зернобобовые, масличные культуры и продукты их переработки – 524 тысячи тонн (73% от общего объема перевалки); - навалочные грузы открытого хранения – 114 тысяч тонн (16%); - наливные грузы – 64,2 тыс. тонн (9%); - удобрения – 12 тыс. тонн (2%).

В январе 2022 года количество обработанных судов составило 37 единиц, превысив аналогичный показатель прошлого года на 13%.

- В первом месяце года были достаточно сложные погодные условия для выполнения грузовых операций, но несмотря на это, у нас очень высокий грузооборот в январе. Мы достигли рекордного объема перевалки наливных грузов – в январе порт обработал три танкера, загрузив в них 64 тысячи тонн подсолнечного масла. На сегодня порт продолжает работу в обычном режиме, выполняя в полном объеме все контрактные обязательства, - прокомментировал СЕО порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев.

Перевалка наливных грузов в порту «Ника-Тера» выполняется специализированным комплексом (Грузовой район №4), мощности которого позволяют обрабатывать до 800 тыс. тонн грузов в год. Терминал способен разгружать до 110 автомобилей в сутки (до 2500 тонн) и принимать 80 железнодорожных цистерн (до 4000 тонн). Емкости резервуаров для единовременного хранения наливных грузов составляют 60 тыс. тонн. Из восьми причалов порта «Ника-Тера» два оснащены необходимым технологическим оборудованием для перевалки наливных грузов. Специальные трубопроводы обеспечивают возможность одновременной загрузки 2 танкеров до осадки 10,3 м.

В развитие порта Group DF Дмитрия Фирташа инвестировала более 1,5 миллиарда гривен.

В 2021 году порт обработал 453 судна и перегрузил 7,6 млн тонн грузов. Аграрии остаются основными клиентами порта. Структура грузооборота выглядела таким образом: зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили более 4,653 млн тонн или 61% от общего объёма, навалочные – 2,113 млн тонн (28%), наливные – 490 тыс. тонн (6%), удобрения – 377 тыс. тонн (5%).

В январе 2022 года порт реализовал масштабный проект – введены в эксплуатацию новые мощности для перевалки жидких азотных удобрений.

В рамках программы по увеличению пропускной способности порта «Ника-Тера», были построены и сданы в эксплуатацию ж/д пути, протяженностью более 23 километров с 12 централизованными и 42 ручными узлами стрелочных переводов. Увеличено количество собственных тепловозов до 10 единиц. На предприятии функционируют 5 специальных весовых комплексов для разгрузки вагонов. Для оптимизации логистических операций планируется строительство дополнительных весовых ж/д комплексов. Порт владеет собственным локомотивным депо для технического обслуживания и ремонта тепловозов. Также выполнялась модернизация существующих мощностей, внедрение инновационных технологий и приобретение нового оборудования. Благодаря инвестициям Group DF было закуплено новое лабораторное оборудование, которое позволило существенно увеличить скорость и точность проведения анализов качества поступающих грузов. Также специализированный автопарк предприятия пополнился автоматическим мобильным перегружателем Sennebogen и двумя фронтальными погрузчиками CAT 908.

Материал для публикации предоставлен портом «Ника-Тера» и размещен на договорных условиях