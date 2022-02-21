МБК «Николаев» покинул второй американский легионер – он перебрался в Испанию

Американец Заид Херст перешел из МБК «Николаев» в испанский «Аликанте».

Об этом сообщается в Instagram испанского клуба.

Херст провел за МБК «Николаев» 12 матчей, в которых в среднем набирал 15 очков и 4 подбора с реализацией двухочковых 49,5% и дальних 22,7%. Лучшим достижением американца стали 37 очков в матче против «Прометея». Ранее американец заявлял в соцсетях, что собирается покинуть Украину из-за угрозы возможного вторжения РФ.

В чемпионате Украины по этой же причине произошел массовый выезд американских легионеров. Напомним, что МБК «Николаев» недавно покинул разыгрывающий Андре Уокер, который переехал в Польшу.

В МБК остается трое легионеров – американцы Морис Крик, Трой Барнис и хорват Матей Радунич. Также в заявке МБК есть восемь украинцев.

Новый клуб Херста «Аликанте» находится в одноименном приморском городе и играет во втором дивизионе чемпионата Испании. Команда выступает в зале вместимостью 5425 зрителей и идет на девятом месте в чемпионате.