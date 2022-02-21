«Цена свободы была слишком высокой», - Анна Замазеева почтила память погибших во время Революции Достоинства

В эти дни чтим память активистов, погибших во время Революции Достоинства. В Николаеве 20 февраля Героев Небесной Сотни собрались почтить небезразличные горожане, поддержали присутствующих председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, глава облсовета и областной организации партии «Слуга Народа» Анна Замазеева и их коллеги.

- Сегодня мы чтим память людей, которые отважно выступили против диктаторского режима тогдашней власти. Ради свободы и успешного будущего нашей страны, будущего каждого из нас. Но цена свободы была слишком высокой – сотня бесценных жизней, сотня смелых сердец, которые в один момент остановились ради будущего тысячи поколений нашей Украины, - отметила Анна Замазеева.

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