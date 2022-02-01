Анна Замазеева прокомментировала пути разрешения ситуации с общеобразовательной школой-интернатом

На заседании рабочей группы по решению ситуации с общеобразовательной школой-интернатом I-III степеней №3 глава Николаевского облсовета и областной организации политической партии «Слуга Народа» Анна Замазеева выразила уверенность, что ни в коем случае дети не должны страдать из-за решения должностных лиц.

Напомним, что Николаевщина сегодня – единственная область, в которой не завершился процесс деинституализации. То есть, подобные учебные заведения должны пройти процедуру ликвидации или реорганизации.

Школу-интернат, о которой идет речь, должны были реорганизовать еще в 2017 году, но из-за разных обстоятельств ситуация не сдвинулась с места. Однако к концу текущего года этот процесс должен быть завершен. Представители профильного управления ОГА предлагают три выхода из ситуации: ликвидировать заведение, передать его на баланс города Николаева или реорганизовать.

- Дети в этом вопросе – главный приоритет. Поэтому мы должны выбрать вариант, который будет лучше для детей. Мы должны проработать каждое решение для того, чтобы учесть, что будет более результативным, - отметила Анна Замазеева.

Вопрос о реорганизации будет снова обсуждаться на заседании профильной образовательной комиссии областного совета.

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