На факультете агротехнологий Николаевского НАУ прошло мероприятие ко Дню Единения

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля официально утвердил праздник – День Единения. Во всех городах Украины День Единения отметили поднятием Государственного флага, исполнением Гимна, вышиванками, специальными уроками в учебных заведениях, тематическими марафонами на телеканалах. Украинцы отмечали этот день, демонстрируя национальное единство и создавая «живые цепи» единения.

В Николаевском национальном аграрном университете также приняли участие в праздновании. В частности, во исполнение Указа Президента Украины от 14 февраля 2022 №53/2022, письма Министерства образования и науки Украины и разработанным патриотическим мероприятиям ко Дню Единения, на факультете агротехнологий Николаевского национального аграрного университета состоялась встреча с главным специалистом отдела национально-патриотического воспитания управления по делам ветеранов войны, внутренне перемещенных лиц Николаевского городского совета, участником боевых действий Сергеем Гусиди и заместителем командира батальона по морально-психологическому обеспечению Николаевского батальона территориальной обороны, участником боевых действий Андреем Труновым. Они напомнили соискателям высшего образования о событиях, которые происходили в нашей стране в декабре 2013 года и в феврале 2014 года.

Соискатели высшего образования были благодарны за встречу! В свою очередь, они рассказали о волонтерской работе на факультете и поддержке наших военнослужащих.

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