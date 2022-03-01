«Мы не останавливаемся!»: ГК «Прометей» выделила дополнительных 500 тысяч гривен на поддержку украинской армии

Как сообщает пресс-служба, компания продолжила финансирование корпоративной программы поддержки армии Украины и направила очередной транш в объеме 500 тыс грн. на закупку гуманитарной помощи региональным подразделениям ВСУ и ТрО. В сообщении также отмечается, что наряду с обеспечением продовольственной безопасности, данное направление деятельности для Группы сейчас является стратегическим. Все выделенные в рамках программы средства направляются исключительно на нужды фронта и локальной защиты.

Помимо продовольственной номенклатуры, по информации, предоставленной нам представителями Николаевской ОВА, для нашей армии необходимыми товарами являются: рации, бронежилеты, медикаменты, термобелье, обувь и другое. Именно по этому перечню сейчас ведётся работа.

«В условиях войны, основным фактором риска большой доли бизнес-процессов является логистическая составляющая. Первоочередной задачей координационного штаба "Прометея" является сейчас даже не снижение рисков, а вовсе устранение их на этапе планирования доставки. От этого зависит не сколько целостность груза, сколько жизнь и здоровье команды перевозчиков», - отметили в пресс-службе.