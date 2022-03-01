«Мы не останавливаемся!»: ГК «Прометей» выделила дополнительных 500 тысяч гривен на поддержку украинской армии

Как сообщает пресс-служба, компания продолжила финансирование корпоративной программы поддержки армии Украины и направила очередной транш в объеме 500 тыс грн. на закупку гуманитарной помощи региональным подразделениям ВСУ и ТрО. В сообщении также отмечается, что наряду с обеспечением продовольственной безопасности, данное направление деятельности для Группы сейчас является стратегическим. Все выделенные в рамках программы средства направляются исключительно на нужды фронта и локальной защиты.
Помимо продовольственной номенклатуры, по информации, предоставленной нам представителями Николаевской ОВА, для нашей армии необходимыми товарами являются: рации, бронежилеты, медикаменты, термобелье, обувь и другое. Именно по этому перечню сейчас ведётся работа.
«В условиях войны, основным фактором риска большой доли бизнес-процессов является логистическая составляющая. Первоочередной задачей координационного штаба "Прометея" является сейчас даже не снижение рисков, а вовсе устранение их на этапе планирования доставки. От этого зависит не сколько целостность груза, сколько жизнь и здоровье команды перевозчиков», - отметили в пресс-службе.
«Выделение армии Украины очередного транша в объеме 0,5 млн. грн. – это продолжение выполнения нашей программы поддержки Вооруженных сил Украины. Все наши предприятия и координационный штаб объединил усилия ради помощи украинской армии. Мы верим и не сомневаемся в победе наших бойцов в войне со страной агрессором, странной – преступником.
Сильная страна, сильный Президент, сильный губернатор, сильный «Прометей»! Вместе к победе!», -заявил собственник Группы Компаний «Прометей» Рафаэль Гороян.