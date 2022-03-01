Военная посевная: агрохозяйства ГК «Прометей» не могут в полном объеме начать весенне-полевые работы на полях в Баштанском регионе

В частности, сообщается что производственные компании Группы «ВК Прометей» и «АГРО КАПИТАЛ ЦЕНТР», расположенные в Баштанском районе Николаевской области, не могут завершить подкормку и приступить к посевной на части своих площадей в связи с активными боевыми действиями в регионе.

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что вторая подкормка озимой пшеницы почти выполнена всеми агрохозяйствами Группы «Прометей». Осталась часть полей площадью около 300 га, где вследствие объективных причин работы по внесению удобрений приостановлены.

Что касается посевной кампании, то агрохозяйства Группы, расположенные в Баштанском районе, на данный момент приступили к работам по подготовке почвы к посеву на 1/4 своих площадей из почти 10 тыс. га. В связи с острой военной ситуацией в Снигиревском районе, кроме этого, в зоне риска пока остается группа полей в поселке Терновые поды, принадлежащих производственной компании «Агро Капитал центр», - отмечают в компании.

«В начале марта Баштанский район подвергся мощному обстрелу со стороны оккупационных войск. Наши производственные компании понесли значительные материальные убытки, персонал был эвакуирован, документация почти полностью уничтожена. В связи с этим возрастают риски того, что посевные работы в этом регионе не будут проведены полном объеме согласно графику производственного процесса. Относительно подготовки почвы под подсолнечник, в нашем распоряжении достаточно соответствующих запасов, но мы понесли значительные потери по сельхозтехнике, которая должна была быть задействована в этих работах. Останется около 3 тыс. га, по которым существуют риски, по меньшей мере, смещения посевной по срокам. Мы, безусловно, верим, что Вооруженные Силы Украины вытеснят оккупантов с территории Николаевской области, а наши агрохозяйства полностью возобновят работу» - сообщил главный агроном ГК «Прометей» Илья Троицкий.

На сегодняшний день, возможность проводить посевную кампанию есть на полях в Доманевском (ПК «Злагода»), Арбузинском (ПК «Висла»), Врадиевском (ПК «Украина») районах. Но по этим хозяйствам существуют проблемы с ТМЦ, особенно топливом. Что касается СЗР и посевного материала, то поставщики этой номенклатуры пока не имеют возможности выполнить все договорные обязательства, поэтому здесь тоже существует определенный дефицит, - отмечается в сообщении

«Посевная кампания - это второй фронт, поскольку речь идет о работе по обеспечению продовольственной безопасности под угрозой ежедневных обстрелов. Наши фермеры, а также работники наших агрохозяйств без преувеличения являются героями. В отличие от городского жителя, который может покинуть свой дом в поисках более безопасного места, фермер, никуда не уйдет. Его дом, его поле – это действительно его крепость. Для нашей компании, конечно, наивысшей ценностью является жизнь и безопасность наших сотрудников. Но мы также понимаем, что хлеб должен быть на столах украинцев и сегодня, и завтра, и по окончанию войны», - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, в начале марта Группа Компаний «Прометей» сообщила о нападении оккупационных сил РФ на офисы производственных компаний «ВК Прометей» (с.Пески Баштанского р-на) и «АГРО КАПИТАЛ ЦЕНТР» «с.Добрая Криница Баштанского р-на).

Материал для публикации предоставлен ГК «Прометей» и размещен на договорных условиях