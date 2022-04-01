Центр рабочих профессий университета имени Пилиппа Орлика начинает набор

С целью возобновления эффективного экономического развития регионов Украины, Центр рабочих профессий Международного классического университета имени Пилиппа Орлика ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на обучение по следующим рабочим профессиям:

– Младшая медицинская сестра (медицинский брат); – Лаборант химико-бактериологического анализа; – Делопроизводитель; – Стюард; – Кассир; – Паспортист.

Срок обучения от трех месяцев.

Форма обучения дневная (дневно-дистанционная).

Подача документов до 3 мая 2022 года.

Справки за телефонами: +38(050) 394-72-85, +38 (098) 56-57-567, +38 (050 ) 394-72-87, +38 (050) 198-58-93, сайт: http://rehion-pivden.mk.ua/.

Документы можно подать в электронном виде на электронную почту: rp.osvita2@meta.ua.