В Киев приехали Премьер-министр Хорватии и Президент парламента Германии

В столицу с рабочим визитом прибыли прибыли Премьер-министр Хорватии, Андрей Пленковиче и Президент Бундестага, Бербель Бас.

Об этом сообщают Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль.

Президент Украины Владимир Зеленский встретил в Киеве с Премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Главы государств обсудили усиление санкционного давления на россию, взаимодействие для восстановления нормальной жизни в деоккупированных районах Украины, а также интеграцию Украины в ЕС и защиту энергетической свободы Европы.

«Спасибо за содержательные переговоры!», - добавил Зеленский

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмагаль встретился с Президентом Бундестага, Бербель Бас.

Политики обсудили стратегически важные направления сотрудничества: оружие, санкции, финансы и европейскую перспективу Украины.

«Поблагодарил Бундестага за принятое решение о предоставлении Украине тяжелого оружия. Это поможет нашим защитникам защищать украинские и европейские границы. Ведь сегодня война не только в Украине. Гибридными способами россия также ведет войну в Европе. Благодарен за готовность ускорить отказ от российской нефти и газа», - отметил Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр призвал Германию и немецкие предприятия присоединяться к восстановлению Украины.

«Мы хотим не просто отстроить разрушенное. Мы хотим изменить нашу страну, реализовать все реформы и быть одной из наиболее привлекательных для жизни на европейском континенте», - подчеркнул он.

Шмыгаль добавил, что Германия твердо стоит на стороне Украины и поддерживает всеми силами вступление Украины в ЕС.