Бюджетное обучение в Николаевском национальном аграрном университете

В сложных условиях военного положения в Украине большую актуальность и вес для выпускников школ имеют вопросы возможности получения качественного высшего образования в украинских университетах.

Николаевский национальный аграрный университет – одно из ведущих отечественных заведений высшего образования, которое готовит специалистов для разных отраслей экономики Украины. Важно, что подготовка в этом вузе осуществляется с возможностью для студентов учиться на местах как государственного, так и регионального заказа.

Как сообщили в Центре профессиональной ориентации Николаевского НАУ, результаты вступительной кампании 2021 года дают основания для сдержанного оптимизма и по набору на бюджет в 2022 году. Так, информационной системой «Вступ.ОСВІТА.UA» опубликован рейтинг заведений высшего образования по количеству лиц, зачисленных на обучение за счет средств государственного и местного бюджетов по итогам вступительной кампании 2021 года. Важно отметить, что Николаевский НАУ по показателю зачисленных на обучение за средства государственного бюджета в 2021 году имеет самый высокий показатель среди всех вузов Николаевской области, а также занимает 2 место среди учебных заведений аграрного профиля, уступая только Национальному университету биоресурсов и природопользования Украины.

По словам ректора университета, академика Вячеслава Шебанина, руководство Николаевского НАУ сделает все возможное, чтобы и в 2022 году все специальности университета получили весомую государственную поддержку в виде бюджетных мест, и чтобы в это нелегкое для нашей страны время способная украинская молодежь имела доступ к качественному высшему образованию.

Приемная комиссия Николаевского НАУ приглашает абитуриентов получить исчерпывающие консультации относительно поступления в 2022 году по телефонам: +38 (0512) 70-93-36, (068) 155-38-21, (097) 482-06-42. Адрес приемной комиссии: Николаев, ул. Георгия Гонгадзе, 9, ауд.106 (I этаж).

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