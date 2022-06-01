Разблокированные мощности: Харьковский элеватор ГК «Прометей» возобновляет работу

ГК «Прометей» сообщает о начале возобновления деятельности элеватора «Золочев», расположенного в Харьковской обл., пгт. Золочев. В данный момент предприятие возвращает персонал на работу, постепенно восстанавливая свою плановую деятельность. В ближайшее время запланировано расширение спектра предоставляемых сельхозпроизводителю услуг, а также возобновление отгрузки.

Сотрудники зернохранилищного комплекса также сообщают, что после непродолжительного отключения, подача электроэнергии на элеватор возобновлена. Это позволяет проводить работы по контролю качества хранящихся на элеваторе зерновых и масличных.

В сообщении компании отмечается, что «Золочевский элеватор» с начала марта находился под усиленной охраной и был фактически «законсервирован», Координационный блок Группы обеспечивал персонал всем необходимым. На предприятии была охрана и директор, обеспечивающие сохранность продукции, а также посменно выходил персонал, обслуживающий элеваторное оборудование. Отгрузки не осуществлялись.

«Сейчас, когда линия фронта от нас отодвинута, мы намеренны переходить в более активный режим работы. Регулярно контролируется качество продукции, ведется необходимый учет», - говорит директор элеватора Данил Данилов.