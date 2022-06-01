Выпускников школ приглашают на День открытых дверей в Николаевском строительном колледже

Уважаемые выпускники школ Николаева и Николаевской области.

Администрация ОСП Николаевского строительного профессионального колледжа Киевского национального университета строительства и архитектуры приглашает вас на обучение. Несмотря на сложные времена для нашего государства, потребность в качественном образовании и перспектива будущего трудоустройства остается более актуальной как никогда раньше. Наша страна в условиях восстановления разрушенной войной инфраструктуры особенно нуждается в высокопрофессиональных, мотивированных специалистах. Мы можем помочь вам с профессиональной подготовкой по следующим специальностям:

- 192 Строительство и гражданская инженерия; – 191 Архитектура и градостроительство; - 121 Инженерия программного обеспечения; - 133 Отраслевое машиностроение.

ОСП НСПК КНУСА – это:

- высококачественное образование; - бюджетная форма обучения; - квалифицированные и опытные преподаватели; - обеспечение общежитием; - гарантированное трудоустройство.

4 июня 2022 в 10.00 состоится День открытых дверей в онлайн режиме (ссылка https://meet.google.com/moy-nsgn-vwj). Во время мероприятия мы ознакомим вас с историей и опытом работы нашего учебного заведения; спецификой специальностей, по которым осуществляется подготовка; особенностями вступительной кампании 2022 года. Ссылки на онлайн-конференцию также размещены на сайте колледжа www.mbk.mk.ua

Мы находимся по адресу: г. Николаев, ул. 1-Слободская, 2

Телефон для справок (0512) 37-51-70

Ждем именно вас в рядах нашего дружеского преподавательско-студенческого коллектива. Держим строй! Вместе к победе! Развиваем нашу страну совместными усилиями!