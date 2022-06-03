НУК імені адмірала Макарова готується до вступної кампанії в умовах війни: як все буде?

З початком вторгнення ворожих військ на територію нашої країни життя кожного українця безповоротно змінилось. Війна суттєво вплинула на всі сфери життя, в тому числі й на освітню. Однак на цьому фронті, як і на інших фронтах України, ведеться успішна оборона, яка неодмінно приведе до нашої спільної перемоги над ворогом. Зокрема, вже затверджено Порядок прийому для здобуття вищої освіти у 2022 році.

Про нововведення майбутньої вступної кампанії та її перспективи в умовах воєнного стану розповідає відповідальний секретар приймальної комісії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова доцент Валерій Комишник.

- Валерію, скажіть, як працюватиме приймальна комісія цього року, і чи готові Ви до роботи у так званих військово-польових умовах?

– Приймальна комісія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова працює і працюватиме в будь-яких умовах. Якщо ви не знаєте, то скажу, що ми змогли успішно організувати систему прийому заявок та проведення вступних заходів під час пандемії Covid-19 із забезпеченням усіх норм безпеки як для майбутніх студентів, так і для співробітників вузу. Більше того, у той не менш страшний для нашого суспільства період нам навіть вдалося покращити показники прийому. Наприклад, у пандемійному 2020 році до НУК надійшло в 1,5 рази більше школярів, в порівнянні з спокійним 2019. Тому на вступну кампанію 2022 року ми дивимося з оптимізмом, а також віримо у перемогу як української армії, так і української освіти.

- Чи відрізняються нинішні умови прийому студентів від минулорічних? І до чого потрібно готуватися випускникам шкіл?

– Так, відмінностей досить багато. По-перше, вступ до вузів на базі повної загальної середньої освіти для більшості спеціальностей відбуватиметься за результатами національного мультипредметного тесту. Він охоплює питання з трьох предметів – українська мова, математика та історія України. Звертаю увагу, що НМТ випускники шкіл складатимуть онлайн, але у певних пунктах тестування. По-друге, вступ на такі спеціальності, як «Фізична культура та спорт» та «Дизайн», які також є в НУК, передбачає складання лише творчого конкурсу, і його також можна буде скласти онлайн. По-третє, всіх вступників об'єднує те, що незалежно від спеціальності, їм потрібно буде подати до приймальної комісії мотиваційні листи. Безумовно, створення електронних кабінетів з 1 липня, подання заявок та мотиваційних листів з 29 липня та будь-які консультації зі співробітниками приймальної комісії – все буде як очно, так і дистанційно.

- Які нововведення торкнуться випускників коледжів та тих, хто мріє про магістратуру?

– Якщо говорити про молодших спеціалістів та молодших бакалаврів, то їм необхідно або скласти НМТ, або надати сертифікат ЗНО минулих років. Проте для тих, хто претендує на бюджетні місця, обов'язковими є такі предмети як українська мова та математика. Якщо ж говорити про магістратуру, то нововведень більше. Наприклад, щоб стати магістром за спеціальністю «Право», необхідно скласти магістерський комплексний тест з іноземної мови або надати сертифікат ЄВІ минулого року, а також скласти магістерський комплексний тест з права. Щоб стати магістром за спеціальностями економічного профілю («Економіка», «Фінанси та кредит», «Менеджмент», «Облік і аудит») або за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», тоді потрібно скласти магістерський тест навчальних компетентностей, а також вже при ВНЗ онлайн виконати завдання вступного іспиту за спеціальністю. Інші спеціальності у нашому вузі не вимагають складання іноземної мови, однак у таких випадках для вступу на бюджетну форму необхідно скласти онлайн-іспит при вузі, а для контрактної форми – достатньо надання мотиваційного листа.

- Скажіть, мотиваційні листи цього року необхідно подавати всім вступникам?

– Так, мотиваційні листи є обов'язковою умовою під час вступу до університету. Більше того, абітурієнт подає стільки мотиваційних листів, скільки він подає заявок. До документа висуваються не такі вже й складні вимоги, проте вони також є. Ми вже провели онлайн-тренінг «Мотиваційний лист на відмінно». Під час цієї зустрічі ми розповіли про всі секрети написання мотиваційних листів та показали все на конкретних прикладах.

- Ви зараз згадали про тих, хто залишив рідні місця. Розкажіть, якою буде процедура вступу для тих, хто з об'єктивних причин не зможе повернутися до України та скласти всі вступні іспити вчасно навіть онлайн?

– Я вже казав, що вступна кампанія розпочнеться з процедури створення електронних кабінетів 1 липня. Перша сесія НМТ для школярів проходитиме у період з 18 липня по 10 серпня. Якщо ж випускник школи не зміг приїхати до зазначеного при реєстрації пункту тестування, то у нього буде можливість спробувати потрапити на додаткову сесію, тобто з 16 по 20 серпня. Буде ще й спецсесія – з 12 до 16 вересня. Після кожної сесії у приймальній комісії починається новий етап прийому заявок, тому практично всі зможуть скористатися шансом вступу до університету.

- Що робити тим вступникам, які поки що бояться повертатися в країну?

– У такому разі необхідно звернутися до посольства тієї країни, де випускник школи чи коледжу перебуває на даний момент. Низка європейських країн вже дала згоду на те, щоб українська молодь мала можливість скласти вступні іспити при посольствах.

- А чи будуть бюджетні місця?

– Бюджетні місця будуть. У нашому університеті вони будуть обов'язково. Однак я не можу стверджувати, що їхня кількість збільшиться або зменшиться порівняно з минулим роком. Все залежатиме від ситуації на фронті. Зазначу, що минулого року на бюджетну форму навчання ми зарахували трохи більше ніж 1000 студентів.

- Як обиратимете тих, хто гідний бюджетного місця?

– Ми не обираємо. Вже багато років відповідь на це запитання нам дає програма, розроблена Міністерством освіти і науки України. Зрозуміло, програма у своєму виборі спирається на бали, які вступник набрав під час складання того чи іншого тесту. Тому чим краще абітурієнт складає, наприклад, НМТ, тим вищі його шанси вступити на бюджет. У зв'язку з цим у нашому навчальному закладі з 8 по 15 червня здійснюватиметься експрес-підготовка до здачі НМТ з трьох предметів. У нас уже триває реєстрація. Діти подають заявки з усіх куточків України, у тому числі Київської, Кіровоградської та Харківської областей. Сподіваємось, що наша зустріч буде корисною для майбутніх абітурієнтів. Всіх запрошуємо та закликаємо покращити свій рівень знань, щоб з легкістю стати студентом та бажано студентом НУК!

Матеріал для публікації надано НУК імені адмірала Макарова та розміщено на договірних умовах.