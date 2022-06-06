Более ₴4 миллионов на гуманитарную помощь и социальные инициативы направила Группа «Прометей» за время войны

Несмотря на то, что трудовые и социальные гарантии оформлены законодательно, на практике не все компании придерживаются соответствующих норм, ссылаясь на то, что предприятие или организация находится в простое или не ведет хозяйственную деятельность в связи с боевыми действиями.

Вместе с тем, ГК «Прометей», осуществляющая свою бизнес деятельность на непрерывной основе как до, так и в период действия военного положения, сообщает о соблюдении социальных гарантий, принятых Группой ранее, а также о внедрении комплексной программы поддержки мобилизованных сотрудников.

Так, в Компании сообщили о подготовке очередного транша выплат своим работникам, ставшим на защиту Украины и состоящим на службе в ВСУ. Согласно программе социальной поддержки мобилизованных сотрудников, работникам, которые зачислены в ряды ВСУ выплачивается заработная плата в ее 100% объеме в течение всего действия военного положения в стране. Кроме этого, в случае получения ранения или любой другой травмы во время прохождения службы, Компания финансирует лечение сотрудника.

Всего на соответствующие цели Группа направила уже более ₴600 тыс. Таким образом суммарный бюджет на поддержку Вооруженных Сил, гуманитарную помощь населению и реализацию программы финансирования мобилизованных сотрудников уже превышает ₴4 млн.

«Взятые обязательства по денежному обеспечению военнослужащих – это для нас еще один вклад в победу Украины. Армия, бизнес и украинский народ – это опора нашей независимости. Своевременная финансовая поддержка сотрудников, с честью выполняющих воинский долг, это те гарантии, от соблюдения которых зависит будущее каждого из нас», - отметили в компании.

Отмечается также, что с первых дней войны ГК «Прометей» определила для себя приоритеты, такие как:

- человеческий ресурс и команда;

- непрерывность бизнес-деятельности и поддержка продовольственной безопасности;

- поддержка армии и помощь населению.