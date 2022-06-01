ДТЕК ВДЕ надав черговий транш гуманітарної допомоги для Миколаївщини

В червні ДТЕК ВДЕ разом з міжнародними партнерами та за підтримки Глобального договору ООН передала мобільну систему очищення води для забезпечення потреб мешканців Миколаєва питною водою. Також ДТЕК ВДЕ забезпечила доставку ліхтарів та прожекторів, які були передані компанією Schneider Electric.

Миколаїв, який з початку квітня має велику проблему з постачанням питної води містянам через пошкодження водопровідної мережі, вже отримав інноваційну мобільну систему очищення води, яку надала в якості гуманітарної допомоги компанія AFTA Group. Ця система складається з електричного трицикла, на якому встановлене фільтруюче обладнання та ємність для перевезення води об’ємом 500 літрів. Живлення обладнання забезпечується акумуляторами та додатково двома сонячними панелями, які розташовані з обох боків трицикла. Мобільний комплекс здатний фільтрувати забруднену воду та забезпечувати населені пункти без водопостачання якісною питною водою. Таким чином, жителі Миколаївщини зможуть наповнювати питною водою пляшки чи іншу тару і споживати її в подальшому.

- Ми обіцяли привезти для жителів міста Миколаїв інноваційну систему очищення води та разом з міжнародними партнерами – компанією AFTA Group та Глобальним договором ООН в Україні – і зробили це. Тепер на вулицях міста буде курсувати незвичний електричний трицикл, який обладнаний фільтрами глибокого очищення води та емністю на 500 літрів. Технологічно система дозволяє будь-яку воду робити питною, - зазначив Олег Соловей, директор ДТЕК Тилігульської ВЕС.

Поставка водоочисного обладнання в якості гуманітарної допомоги від AFTA Group та завдяки Глобальному договору ООН в Україні стала ще одним прикладом міжнародної підтримки, яку надають приватні компанії в співпраці з українських бізнесом, зокрема Групою ДТЕК.

Крім цього компанія ДТЕК ВДЕ забезпечила доставку тактичних ліхтарів та прожекторів, які були передані компанією Schneider Electric в якості допомоги військовим. До партії увійшли ліхтарики налобні, кишенькові та прожектори у кількості 140 одиниць, а також подовжувачі та ізоляційні стрічки.

Корисною особливістю ліхтарів є їх багатофункціональність у використанні та вологостійкість. Заряджатися вони можуть в т.ч. від невеликих сонячних панелей, які йдуть в комплекті, і при цьому самі слугувати акумуляторами для підзарядки мобільних телефонів. Освітлювальне обладнання буде передано військовим частинам Миколаївської області.

Матеріал для публікації надано компанією ДТЕК ВДЕ та розміщено на договірних умовах