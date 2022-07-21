Чому Україні потрібні фахівці з прикладної лінгвістики: відповідь знають у НУК імені Адмірала Макарова

За десять днів розпочнеться активна фаза вступної кампанії 2022 року, тому українська молодь усе частіше розмірковує над питанням вибору такої професії, яка одночасно приносила б і справжнє моральне задоволення, і фінансову стійкість, а також забезпечувала би затребуваність у будь-який час і в будь-якому куточку світу. Такі професії якраз опановують у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, де здобувають і кваліфікацію викладача іноземної мови, перекладача та seo-оптимізатора одночасно на одній спеціальності – 035 Філологія (Прикладна лінгвістика). Цьогорічним вступникам отримати відповідні освітні послуги теж можна, адже НУК, попри війну, активно працює та готує свої корпуси до нового навчального року.

Про відмітні особливості навчання студентів за філологічною спеціальністю в НУК імені адмірала Макарова та всі можливі кар’єрні перспективи детально розповідає завідувачка кафедри прикладної лінгвістики, кандидат філологічних наук, професор Ніна Філіппова.

Ніна Філіппова – Спеціальність 035 Філологія із спеціалізацією «Прикладна лінгвістика» в НУК імені адмірала Макарова успішно тримається на плаву вже 21 рік, і в час пандемії, і в час війни життя спеціальності триває, – говорить Ніна Філіппова, додаючи: – Це унікальна і потрібна спеціальність. Її унікальність ґрунтується на так званих трьох китах. По-перше, підготовкою фахівців із прикладної лінгвістики в межах Миколаївської області займається лише НУК імені адмірала Макарова. По-друге, навчальний план студента-лінгвіста складено так, що протягом чотирьох років він вивчає англійську, німецьку та французьку мови, опановує блок дисциплін, які пов’язані з методикою викладання цих мов і різностильовими перекладами, а також осягає майстерність оброблювати мовну інформацію за допомогою низки комп’ютерних програм і додатків. І по-третє, фахівець із прикладної лінгвістики має більш широкий горизонт для своєї професійної реалізації на відміну від звичайного філолога. Наші випускники працюють як у закладах середньої та вищої освіти України, Ізраїлю, Німеччини, Польщі, міжнародних перекладацьких бюро. Вони так само з легкістю влаштовуються на роботу в IT-компанії, що спеціалізуються на створенні електронних текстових баз даних, вебсайтів, автоматичному редагуванні та дешифруванні текстів, машинному перекладі. Тож ця спеціальність є єдиною у світі філології, яка дозволяє дуже впевнено себе почувати в мінливому світі й навіть у кризових ситуаціях завжди бути при роботі.

Своєю чергою, кандидат філологічних наук Олена Щербак, яка є гарантом освітньої програми «Прикладна лінгвістика» в НУК імені адмірала Макарова, повідомляє про зацікавленість сучасних рекрутерів у фахівцях із прикладної лінгвістики.

Олена Щербак – Попит на фахівців із прикладної лінгвістики в мирний час був немалий на вітчизняному ринку праці, однак після війни він значно посилиться, – переконує Олена Щербак. – Наведу лише кілька аргументів. Перший доказ: Україна сьогодні фактично вже є членом Європейського Союзу, а це означає, що для закріплення відповідного статусу та його підтримки необхідними будуть гарні знавці одразу кількох іноземних мов. Англійська мова – це мова міжнародного спілкування, її мають знати всі. Проте доволі потужну роль у ЄС, як ми знаємо, відіграють Німеччина та Франція, тому знання ще й німецької та французької стануть тільки потужним плюсом для кандидатів на серйозні вакансії, наприклад, перекладачів у Верховну Раду України, солідні морські компанії, потужні телевізійні студії тощо. Другий доказ: якщо ми вкорінюємося в європейську спільноту, то нам треба буде змалечку привчати дітей до вивчення не однієї, а хоча б двох іноземних мов. Для цього нашій країні також потрібні фахівці, які зможуть якісно надавати відповідні освітні послуги. І це прикладні лінгвісти. Звичайно, полювання IT-профільних установ і організацій на них теж продовжуватиметься, адже саме ці фахівці можуть створювати мовний контент для різноманітних електронних продуктів. У цьому напрямі ми навчаємо їх також методично забезпечувати дистанційне та змішане навчання, від певних форм якого Україна вже не відмовиться, а, навпаки, буде розвивати заради тих, кому це більш зручно та вигідно. Відповідно, такі широкопрофільні спеціалісти завжди матимуть цікаву роботу, престижну посаду та гідну зарплатню.

Зі слів гаранта освітньої програми Олени Щербак, стало відомо й те, що до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на спеціальність 035 Філологія (Прикладна лінгвістика) можна вступити без НМТ, однак за певних умов.