Отримати диплом Євросоюзу, навчаючись у Миколаєві, сьогодні це реально

Університет імені Пилипа Орлика уклав договір з Університетом економіки та гуманітарних наук в м. Варшава (Польща) про спільну підготовку бакалаврів і магістрів в Миколаєві
Отримати європейську освіту в Миколаєві стало реальністю. Процес прийняття Україною європейських цінностей і стандартів супроводжується формуванням спільного освітнього і наукового простору та розробкою єдиних критеріїв і стандартів у цій сфері. В рамках міжнародних договорів між Польщею та Україною про визнання документів про освіту Університет імені Пилипа Орлика (Україна) і Університет економіки та гуманітарних наук в м. Варшава (Польща) підписали договір про підготовку бакалаврів і магістрів на базі Миколаївського університету і видачею диплома Європейського союзу. Таким чином, Університет імені Пилипа Орлика приєднався до Міжнародної Асоціації Вищих Навчальних Закладів.
Університет економіки та гуманітарних наук в м. Варшава має вищу державну акредитацію в сфері бізнес-освіти, його диплом визнаний в країнах Євросоюзу та роботодавцями всього світу.
Модель спільної підготовки, впроваджувана в Миколаєві, полягає в тому, що:
- частина кредитів, яку студент отримує в МКУ імені Пилипа Орлика зараховується внз-партнером;
- навчання відбувається очно (1, 2 курс студент навчається в МКУ імені Пилипа Орлика, 3, 4 курс - в Університеті економіки та гуманітарних наук в м. Варшаві);
- освітній процес ведеться українською та польською мовою;
- після успішного завершення програми студент має можливість отримання одразу двох дипломів: диплом бакалавра або магістра МКУ імені Пилипа Орлика та диплому бакалавра або магістра Університету економіки та гуманітарних наук в м. Варшаві.
Основними освітніми напрямами, за якими здійснється підготовка фахівців, за спільною програмою є: фінанси, психологія, комп'ютерна інженерія, менеджмент.
Вартість навчання в цьому році навіть нижче за вартість навчання в українських вузах. За спільною програмою до польського вузу можуть вступити громадяни України, які мають диплом бакалавра, або повну загальну середню освіту (закінчили 11 класів).
В цілому Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:
КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК:
- Молодша медична сестра (медичний брат)
- Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу
- Касир
- Паспортист
- Діловод
- Стюарт
ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР:
- Фармація, промислова фармація
- Право
- Комп’ютерна інженерія
- Журналістика
- Готельно-ресторанна справа
- Геодезія та землеустрій
- Фінанси, банківська справа та страхування
- Облік та оподаткування
- Маркетинг
- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
- Медсестринство
БАКАЛАВР:
- Транспортні технології (автомобільний транспорт)
- Технології медичної діагностики та лікування
- Фінанси, банківська справа та страхування
- Психологія
- Фізична терапія, ерготерапія
- Готельно-ресторанна справа
- Геодезія та землеустрій
- Комп’ютерна інженерія
- Дошкільна освіта
- Початкова освіта
- Медсестринство
- Журналістика
- Фармація, промислова фармація
- Туризм
- Право
МАГІСТР:
- Фінанси, банківська справа та страхування
- Фармація, промислова фармація
- Фізична терапія, ерготерапія
- Готельно-ресторанна справа
- Комп’ютерна інженерія
- Громадське здоров’я
- Менеджмент
- Психологія
- Туризм
- Право
АСПІРАНТУРА:
- Психологія
Отримати більш детальну інформацію можна за адресою: м. Миколаїв, вул. Котельна, 2
телефони: 050-394-72-87 (viber, telegram), 050-198-58-93 (viber), 098-565-76-57
Чат бот: https://t.me/MKUVstup_bot
Сайт: mku.edu.ua
Електронна пошта: mku.osvita@gmail.com,
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