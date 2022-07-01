Отримати диплом Євросоюзу, навчаючись у Миколаєві, сьогодні це реально

Університет імені Пилипа Орлика уклав договір з Університетом економіки та гуманітарних наук в м. Варшава (Польща) про спільну підготовку бакалаврів і магістрів в Миколаєві

Отримати європейську освіту в Миколаєві стало реальністю. Процес прийняття Україною європейських цінностей і стандартів супроводжується формуванням спільного освітнього і наукового простору та розробкою єдиних критеріїв і стандартів у цій сфері. В рамках міжнародних договорів між Польщею та Україною про визнання документів про освіту Університет імені Пилипа Орлика (Україна) і Університет економіки та гуманітарних наук в м. Варшава (Польща) підписали договір про підготовку бакалаврів і магістрів на базі Миколаївського університету і видачею диплома Європейського союзу. Таким чином, Університет імені Пилипа Орлика приєднався до Міжнародної Асоціації Вищих Навчальних Закладів.

Університет економіки та гуманітарних наук в м. Варшава має вищу державну акредитацію в сфері бізнес-освіти, його диплом визнаний в країнах Євросоюзу та роботодавцями всього світу.

Модель спільної підготовки, впроваджувана в Миколаєві, полягає в тому, що:

- частина кредитів, яку студент отримує в МКУ імені Пилипа Орлика зараховується внз-партнером; - навчання відбувається очно (1, 2 курс студент навчається в МКУ імені Пилипа Орлика, 3, 4 курс - в Університеті економіки та гуманітарних наук в м. Варшаві); - освітній процес ведеться українською та польською мовою; - після успішного завершення програми студент має можливість отримання одразу двох дипломів: диплом бакалавра або магістра МКУ імені Пилипа Орлика та диплому бакалавра або магістра Університету економіки та гуманітарних наук в м. Варшаві.

Основними освітніми напрямами, за якими здійснється підготовка фахівців, за спільною програмою є: фінанси, психологія, комп'ютерна інженерія, менеджмент.

Вартість навчання в цьому році навіть нижче за вартість навчання в українських вузах. За спільною програмою до польського вузу можуть вступити громадяни України, які мають диплом бакалавра, або повну загальну середню освіту (закінчили 11 класів).

В цілому Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК:

Молодша медична сестра (медичний брат)

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу

Касир

Паспортист

Діловод

Стюарт

ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР:

Фармація, промислова фармація

Право

Комп’ютерна інженерія

Журналістика

Готельно-ресторанна справа

Геодезія та землеустрій

Фінанси, банківська справа та страхування

Облік та оподаткування

Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Медсестринство

БАКАЛАВР:

Транспортні технології (автомобільний транспорт)

Технології медичної діагностики та лікування

Фінанси, банківська справа та страхування

Психологія

Фізична терапія, ерготерапія

Готельно-ресторанна справа

Геодезія та землеустрій

Комп’ютерна інженерія

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Медсестринство

Журналістика

Фармація, промислова фармація

Туризм

Право

МАГІСТР:

Фінанси, банківська справа та страхування

Фармація, промислова фармація

Фізична терапія, ерготерапія

Готельно-ресторанна справа

Комп’ютерна інженерія

Громадське здоров’я

Менеджмент

Психологія

Туризм

Право

АСПІРАНТУРА:

Психологія

Отримати більш детальну інформацію можна за адресою: м. Миколаїв, вул. Котельна, 2

телефони: 050-394-72-87 (viber, telegram), 050-198-58-93 (viber), 098-565-76-57

Чат бот: https://t.me/MKUVstup_bot

Сайт: mku.edu.ua

Електронна пошта: mku.osvita@gmail.com,

Instagram, Facebook: mkuim.pilipaorluka, mkuim.pilipaorluka

Telegram: МКУ ІМ. ПИЛИПА ОРЛИКА

YouTube: МКУ ім. Пилипа Орлика

Дізнайся першим ексклюзивну інформацію про університет та будь у курсі подій. Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика – пропозиція високоякісної вищої освіти в Україні!