Попит на фахівців з електроенергетики в Україні зростає: пропозиції НУК імені адмірала Макарова

У Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова зарахування за бюджетні кошти передбачено практично на всі спеціальності, проте обсяг державного замовлення для спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка є найбільшим і складає 51 місце.
Чому так? Відповідь на це питання знає т. в. о. директора Навчально-наукового інституту автоматики та електротехніки НУК кандидат технічних наук, доцент Жук Дмитро Олександрович.
– Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – це своєрідний універсальний ключ, яким можна відімкнути двері будь-якого підприємства чи установи, адже у ХХІ столітті скрізь потрібні фахівці у технологічно розвинені галузі, орієнтовані на проєктування, розроблення та експлуатацію систем і комплексів електроенергетики та електромеханіки, – зазначає очільник інституту, додаючи: – НУК одним із перших на вітчизняному ринку освітніх послуг почав задовольняти відповідні запити роботодавців і досяг неабияких результатів у цьому. Назву лише кілька всім відомих нам імен. Це Лінченко Валентин Володимирович, який є директором ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»; Воскобоєнко Віктор Іванович, який працює технічним директором у ТОВ «ІНТЕРЕЛЕКТРО»; Мицик Андрій Ігорович, який став провідним інженером автоматизації виробничих процесів у компанії ТОВ «ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ УКРАЇНА». Всі ці успішні люди – випускники НУК. Їхня історія успіху, не побоюся сказати цього, почалася з правильного вибору професії, адже вони обрали життєво важливу професію, яку якраз і дає спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Фахівці, які добре знаються в проєктуванні, монтажі, налагодженні автоматизованих електроприводів типових виробничих механізмів і технологічних комплексів, системах генерування та розподілу електроенергії, а також системах захисту електричних мереж, завжди будуть об’єктом полювання рекрутерів. Розуміючи цей факт, а також спостерігаючи, що з року в рік НУК імені адмірала Макарова випускає добре підготовлені кадри, у т.ч. займається й підготовкою електромеханіків за міжнародною програмою для Китайської Народної Республіки, Міністерство освіти і науки України виділяє нам значну кількість бюджетних місць. У цьому році максимальний обсяг державного замовлення зріс до 51 місця.
Крім цього, Дмитро Жук повідомляє, що сьогодні вступити до НУК імені адмірала Макарова, в т.ч. і на спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка можна без НМТ.
– Дійсно, в цей непростий рік вступ до нашого університету можливий без НМТ за індивідуальною усною співбесідою, але для тих, хто має місце реєстрації на тимчасово окупованих чи особливо небезпечних територіях. Такі вступники проходитимуть конкурсний відбір за квотою-2. Це означає, що із загальної кількості виділених бюджетних місць на спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 20 відразу будуть розподілені між пільговикам цієї категорії. Тож запрошую всіх охочих використати такий шанс і стати студентом за спрощеною процедурою, повідомивши приймальній комісії НУК про свою пільгу через Google-форму: https:/docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCNPOvSPhcj665yYIa8N5YkB0s8MAcJ3slBRSRleNVLDpM0Q/viewfor.