Попит на фахівців з електроенергетики в Україні зростає: пропозиції НУК імені адмірала Макарова

У Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова зарахування за бюджетні кошти передбачено практично на всі спеціальності, проте обсяг державного замовлення для спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка є найбільшим і складає 51 місце.

Чому так? Відповідь на це питання знає т. в. о. директора Навчально-наукового інституту автоматики та електротехніки НУК кандидат технічних наук, доцент Жук Дмитро Олександрович.

Дмитро Жук – Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – це своєрідний універсальний ключ, яким можна відімкнути двері будь-якого підприємства чи установи, адже у ХХІ столітті скрізь потрібні фахівці у технологічно розвинені галузі, орієнтовані на проєктування, розроблення та експлуатацію систем і комплексів електроенергетики та електромеханіки, – зазначає очільник інституту, додаючи: – НУК одним із перших на вітчизняному ринку освітніх послуг почав задовольняти відповідні запити роботодавців і досяг неабияких результатів у цьому. Назву лише кілька всім відомих нам імен. Це Лінченко Валентин Володимирович, який є директором ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»; Воскобоєнко Віктор Іванович, який працює технічним директором у ТОВ «ІНТЕРЕЛЕКТРО»; Мицик Андрій Ігорович, який став провідним інженером автоматизації виробничих процесів у компанії ТОВ «ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ УКРАЇНА». Всі ці успішні люди – випускники НУК. Їхня історія успіху, не побоюся сказати цього, почалася з правильного вибору професії, адже вони обрали життєво важливу професію, яку якраз і дає спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Фахівці, які добре знаються в проєктуванні, монтажі, налагодженні автоматизованих електроприводів типових виробничих механізмів і технологічних комплексів, системах генерування та розподілу електроенергії, а також системах захисту електричних мереж, завжди будуть об’єктом полювання рекрутерів. Розуміючи цей факт, а також спостерігаючи, що з року в рік НУК імені адмірала Макарова випускає добре підготовлені кадри, у т.ч. займається й підготовкою електромеханіків за міжнародною програмою для Китайської Народної Республіки, Міністерство освіти і науки України виділяє нам значну кількість бюджетних місць. У цьому році максимальний обсяг державного замовлення зріс до 51 місця.

Крім цього, Дмитро Жук повідомляє, що сьогодні вступити до НУК імені адмірала Макарова, в т.ч. і на спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка можна без НМТ.