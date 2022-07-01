«Николаевские аграрии – настоящие герои, работающие под обстрелами и на заминированных полях», - нардеп Гайду

Председатель комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике, николаевский народный депутат от «Слуги народа» Александр Гайду рассказал, над какими направлениями поддержки украинских аграриев работает комитет.

Об этом сообщили в пресс-службе нардепа со ссылкой на программу "Диалог" на ТРК "МАРТ".

– В тот момент, когда была посевная, задача всего аграрного комитета была стимулировать наших аграриев вообще проводить посевную. Потому что тогда очень многие из них спрашивали «надо ли сеять?». Сегодня наша задача помочь аграриям вывезти зерно. Затем следующая задача – помочь аграриям убрать, потом снова посеять. Мы идем поэтапно и аграрный комитет работает над этим, говорит Гайду.

По словам нардепа, комитет работает над отладкой логистики и возможностью максимальной переработки продукции.

- Самое сложное – это логистика, потому что аграрии – молодцы, красавцы, настоящие герои. Я сейчас особый акцент делаю на аграриях Николаевской области, которые под обстрелами, на заминированных полях работают на свой страх и риск, – говорит Гайду.

Он добавил, что Комитет также работает над вопросом помощи украинским аграриям: программы господдержки, льготные кредиты, дотации.