«Поможем аграриям сохранить урожай», – николаевский нардеп Гайду

Парламент поддержал Закон №7548-1, освобождающий от налогообложения ввозной пошлиной импорт мешков, рукавов и спецоборудования для хранения зерновых на полях. Это шанс спасти урожай в условиях переполненных хранилищ и пока незначительных объемов экспорта украинской агропродукции.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

– По состоянию на 1 июля остатки прошлогоднего урожая зерновых и зернобобовых составляли около 18 миллионов тонн, также наши аграрии уже собрали более 6,5 миллионов тонн. Прогнозируем, что в целом урожай составит 65 миллионов тонн. А значит, вопрос, где его хранить стоит очень остро, - отмечает Председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду. - Специальные рукава и оборудование для погрузки – ныне один из вариантов, который, пусть временно, но решит проблему хранения зерна. Спрос на них уже провоцирует дефицит и рост цен, поэтому должны сделать все возможное, чтобы аграрии могли их приобрести. Отмена пошлин – один из следующих способов.

По оценкам экспертов, Украине сейчас нужно до 80 тысяч таких рукавов. Освобождение от ввозной пошлины удешевит их стоимость и ускорит процедуру закупки.