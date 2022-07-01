Тушенка, сгущенка и крупы – очередная помощь Николаеву от ДТЭК ВИЭ и проекта «Спасаем жизнь» фонда Рината Ахметова

В очередной раз компания ДТЭК ВИЭ, которая начала строительство ветроэлектростанции в Николаевской области в прошлом году, доставила очередной груз гуманитарной помощи для малозащищенных жителей Николаева.

Вместе с проектом «Спасаем жизнь» в конце июля компания доставила на гуманитарный склад «Світлі справи» 4300 банок тушеного мяса, 6000 упаковок сгущенки и 6700 пакетов различных круп.

– Очередной транш гуманитарной помощи Николаевщине особенно важен на фоне того, что враг разрушает гуманитарные склады с пищевыми продуктами. Постоянная поддержка от нашего надежного партнера ДТЭК ВИЭ и других компаний позволяют не прекращать выдачу продовольственных товаров тем, кто в этом нуждается больше всего, - рассказал Николай Волковинский, директор гуманитарного штаба «Світлі справи».

– Мы постоянно следим за ситуацией в городе и области, поэтому быстро реагируем на нужды Николаева и громад. Это далеко не первый транш помощи от ДТЭК ВИЭ и проекта «Спасаем жизнь». Тушеное мясо, сгущенка и крупы, которые мы поставили в Николаев, будут переданы наименее защищенным николаевцам, - сообщил Олег Соловей, директор ДТЭК Тилигульской ВЭС.

Напомним, в июле ДТЭК ВИЭ и Фонд Рината Ахметова поставили 4500 пищевых наборов в Коблевскую и Березанскую громады Николаевской области. К тому же компания обеспечила местные больницы медицинскими препаратами согласно запросам громад – всего более 7000 упаковок лекарств 114 наименований.

Гуманитарный проект «Спасаем жизнь» начат компаниями Метинвест и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова. Гуманитарную помощь уже получили более 125 тысяч человек. Это продукты, средства гигиены и медицинское оборудование для больниц.

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