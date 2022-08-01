500 комплектов военной формы и 300 пар тактической обуви: очередная поддержка защитников

Николаевская команда партии «Слуга Народа» ежедневно оказывает Вооруженным силам Украины необходимую помощь, в том числе продуктами питания, медикаментами, амуницией, автомобилями. В этот раз закупили для защитников 500 комплектов удобной формы и 300 пар тактической обуви.

Такую поддержку оказали председатель областной организации политической партии «Слуга Народа» Анна Замазеева и депутат Николаевского облсовета Евгений Игнатенко совместно с местным бизнесом. Помощь уже передали одному из подразделений, которое сейчас защищает юг Украины.

- Мы закупили партию кроссовок – 1000 пар, и вот сейчас передаем в разные военные формирования. Наши ребята делают все возможное, чтобы защитить нас и освободить Украину от врагов, поэтому мы должны сделать все, что зависит от нас, – заверила Анна Замазеева.

Партийцы доставили форму в одну из бригад ВСУ, командир которой – полковник ВСУ и Герой Украины Вадим Сухаревский.

- Форму для защитников необходимо поставлять своевременно и с хорошим качеством, ведь удобная униформа – часть военного успеха. Это не только поддержка военных, но и отечественного производства, ведь ткань сделана в Украине, а дизайн и пошив от николаевских мастериц. Поэтому, думаю, это двойной эффект – экономический и гуманитарный. Также в ближайшее время будут переданы дополнительно еще 500 комплектов, – поделился Евгений Игнатенко.

Такую большую партию одежды местные мастера создали через 2 недели и уже сейчас начали работать над второй частью.