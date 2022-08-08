Нардеп Гайду передал Николаевской офтальмологической больнице оборудование для реанимации

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Гайду передал современные инфузионные насосы Николаевской областной офтальмологической больнице. Эти аппараты незаменимы в предоставлении экстренной медицинской помощи и уже установлены в реанимационном отделении.

Об этом сообщили в пресс-службе нардепа.

Инфузионный насос позволяет медикам задать и скорректировать необходимую дозу, после чего аппарат точно вводит лекарства пациенту. Благодаря такому прибору медработники могут быстрее и качественнее оказывать помощь большему количеству пациентов, что очень важно для прифронтового города.

- Несмотря на постоянные обстрелы, в Николаеве остаются тысячи людей, нуждающихся в медпомощи. В офтальмологической больнице в частности буквально очереди под кабинетами специалистов. А это значит, что медикам приходится работать еще больше. И мы им в этом стараемся максимально помочь, – рассказал Александр Гайду.

Стоит отметить, что команда нардепа помогала офтальмологической больнице еще до войны. В частности, за средства субвенции был приобретен и установлен успешно работающий ИВЛ-аппарат.

А с первых дней полномасштабной войны сотрудничество усилилось – команда гуманитарного штаба Александра Гайду регулярно привозит свежий хлеб для пациентов и сотрудников больницы, а медикам – продуктовые наборы.

- У нас есть сотрудники из числа малообеспеченных, у которых небольшие зарплаты и они очень нуждаются в помощи. Благодаря команде Александра Гайду эти люди получают помощь. Теперь можно сказать, что дружим семьями и командами, – говорит заведующий поликлиническим отделением областной офтальмологической больницы Виктор Кимович.

Напомним, ранее Александр Гайду передал современные инфузионные насосы Николаевской городской больницы №3. Такие аппараты необходимы для оказания экстренной медицинской помощи и уже установлены в реанимационном отделении.