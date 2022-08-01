Специалисты «Николаевгаза» устранили повреждение сети, вызванное попаданием ракеты

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11.08.2022 16:21

Специалисты АО «Николаевгаз» устранили повреждение сети, вызванное попаданием ракеты.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Во время обстрелов города в ночь с 9 на 10 августа вражеская ракета «денацифицировала» газопровод в одном из районов города. Специалисты аварийно-диспетчерской службы в составе двух экипажей устранили утечку газа, вызванную значительным повреждением сетей. Бригадам аварийной службы пришлось вручную выполнять раскоп, поскольку рядом проходят другие коммуникации – линии связи и водопровод. Бригады отдела эксплуатации сетей с задействованием спецтехники выполнили замену поврежденного участка газопровода.

«АО Николаевгаз» ни на день не прекращает работать для комфорта своих клиентов. Обращаем внимание, что реквизиты и счета потребителей остались неизменными. Мы просим поддержать работу компании и уплатить посильную сумму за распределение газа», - говорится в сообщении.

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