«Ежедневная помощь – наша общая Победа!»: Замазеева рассказала о деятельности фонда «Світлі Справи»

Почти с первого дня вторжения волонтеры «Светлых дел» ежедневно работают на обеспечение гуманитарной помощи николаевцам, жителям области и внутренне перемещенным лицам с оккупированных территорий.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Сегодня с утра волонтеры «Светлых дел» отправили в Вознесенск очередной груз. 1000 продуктовых наборов от WFP (помощь ООН) будут розданы жителям Вознесенска на 4 точках выдачи.

«Готовим к отправке еще и 2000 продуктовых наборов WFP для очаковцев. Как сообщалось ранее, недавно в городе Очаков тоже открыли специализированный пункт выдачи БФ «Светлые дела». Малообеспеченные слои населения и ВПЛ уже получили там почти 2000 наборов с гуманитарной помощью. Также 17-килограммовые продуктовые наборы WFP с крупами, макаронными изделиями, маслом и консервами ежедневно выдаем жителям Николаева и области на наших точках выдачи в разных районах Николаева», - рассказала Замазеева.

Фармотдел «Светлых дел» каждый день отрабатывает заявки по медикаментам. Пенсионеры, ВПЛ, представители общин и другие могут получить лекарства по заказу при наличии на складе.

«Очень много обращений и от семей с детишками. Помогаем наборы с детским питанием, молочной продукцией, памперсами, средствами гигиены и тому подобное».

«Постоянно снабжаем жителей Николаева и области чистой питьевой водой. Например, вчера получили очередной груз от наших международных благотворителей ACTED. 20 тонн воды, которые мы получаем раз в две недели, уже доставлены волонтерами Светлых дел на точки выдачи по районам города», - сообщила председатель облсовета.

Вся необходимая информация о предоставлении помощи есть на сайте «Светлые Дела» и в Instagram .

Для получения помощи необходимо заполнить гугл-форму на сайте или письмо заказа у волонтеров на пунктах выдачи.