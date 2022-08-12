Миколаївські депутати від партії «Слуга Народу» передали на баланс ЗСУ дві автівки спецпризначення

Депутати від партії «Слуга Народу» продовжують будувати партнерські стосунки із країнами Європи для спільної перемоги України. Цього разу народний депутат Максим Дирдін разом з депутатами Миколаївської облради Віталієм Порхуном, Ігорем Савченко, Євгенієм Ігнатенко та депутатом Первомайської міськради Євгенієм Цушко доставили одному з підрозділів ЗСУ дві машини – кран-тягач та самоскид.

Їх отримали завдяки співпраці з литовським благодійним фондом «VŠĮ Vienas k paramos fondas», повідомляє сайт партії.

- Два тижні тому передали військовим ЗСУ вантажівку зразків НАТО, яка вже зараз працює для забезпечення військової логістики і допомагає нашим захисникам боронити державу. Цього разу для потреб військових ми отримали вантажні автомобілі, які допоможуть їм транспортувати як бойові комплекти, так і важку техніку. Потреба у спецтехніці нашим захисникам, які працюють у вкрай складних умовах, існує постійно, а армія має бути мобільною і добре, що у цьому питанні наші литовські друзі солідарні з нами, – розповів Максим Дирдін.

Волонтерам благодійного фонду вдалося придбати машини та доставити їх до Польщі за короткий термін, і депутати перед тим, як передати їх військовим – додатково оглянули їх у СТО.

- Ці машини особливі своєю функціональністю, прохідністю, надійністю, вантажопід’ємністю та здатністю швидко почати роботу. Самоскид призначений для оперативного та зручного перевезення бойового комплекту, до того ж він високої прохідності, а кран-тягач виконує три операції: підйомний кран, лебідка і тягач-евакуатор. Він приїхав до нас з Англії з пробігом лишень 46 тисяч кілометрів, тобто він майже не використовувався та ідеальний для виконання бойових завдань, – пояснив Віталій Порхун.

Командир бригади полковник ЗСУ та Герой України Вадим Сухаревський запевнив, що тепер з таким транспортом трофейну техніку перевозити буде ще легше. Депутат облради Євгеній Ігнатенко теж захищає Україну під його командуванням.