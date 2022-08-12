Производство биогаза из агропродукции – шаг к энергонезависимости, – Александр Гайду

НКРЭКУ приняла постановление «О внесении изменений в Кодекс газотранспортной системы и Кодекс газораспределительных систем», которое дает зеленый свет поставкам биометана в газотранспортную систему Украины.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

С соответствующим депутатским обращением в комиссию и правительство обращались в том числе и народные депутаты Украины - члены комитета по вопросам аграрной и земельной политики. По словам главы комитета Александра Гайду, решение комиссии нужно аграриям, ведь именно отходы аграрного производства являются качественным сырьем для переработки в биогаз.

– По прогнозам ЕБРР мы можем производить до 10 млрд. кубометров биометана, – отмечает Александр Гайду. - А значит отапливать свои производства, как это делают на птицефермах Европы и транспортировать производимый газ в газотранспортную/распределительную системы страны.

Согласно принятому постановлению НКРЭКУ предусматривается увеличение молярной доли содержания кислорода в природном газе с 0,02 мл. %: до 0,2 мол.% для доступа биометана к ГТС и до 1,0% для доступа биометана к газораспределительным системам.

- Это означает, что производители биометана теперь смогут обратиться к операторам ГТС/ГРС по техническим условиям по поставке биометана в сети. А мы совместно делаем еще один шаг к энергонезависимости от россии, – подытожил Александр Гайду.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла за основу законопроект №6480 «О географических указаниях спиртных напитков», который создает условия для развития и продвижения на европейские рынки украинских спиртных напитков. По словам Гайду, этот документ поможет уникальным украинским напиткам выйти на рынки ЕС.