Благотворительный Фонд Олега Боза «Развитие Коблево» продолжает поддерживать Коблевскую общину

11 августа Благотворительный Фонд Олега Боза «Развитие Коблево» посетил Тузловский центр социального обслуживания и предоставления социальных услуг Коблевской общины и вместе с БФ «От сердца к сердцу». Благотворители передали для использования опекаемых инвалидные коляски и другое, очень необходимое инклюзивное оборудование.

Об этом сообщает сайт koblevo.news.

В центре постоянно проживает 12 опекаемых жителей Коблевской общины, которые обеспечены всем необходимым. Также следует отметить, что Благотворительный Фонд Олега Боза «Развитие Коблево» постоянно реагирует на нужды социальных групп, особенно нуждающихся в поддержке. Несколько лет назад Олег Боз помог финансированию ремонтных работ в центре - тогда были заменены пластиковые окна.

Заведующая Тузловским центром социального обслуживания и предоставлением социальных услуг Коблевской общины Вера Охотниченко вместе с работниками заведения были очень благодарны за такую помощь.

- Мы надеемся, что мы все можем пережить, но только бы закончилась война, - говорит Вера.

Руководитель БФ «Развитие Коблево» Олег Боз также поддержал коллектив заведения и их опекаемых и поинтересовался проблемами и задачами центра.

- Мы будем и дальше оказывать вам поддержку, но я очень надеюсь, что по окончании боевых действий на территории Украины мы сможем сделать гораздо больше, - рассказал Олег Боз.

Стоит отметить, что Тузловский центр социального обслуживания и предоставления социальных услуг Коблевской общины также поддерживается бюджетом местного сельского совета, волонтерами, местными жителями Коблевского общества – всеми теми людьми, которые верят в скорую победу Украины в борьбе с захватчиком.