«Холод та тепло навколо нас» – так говорять в НУК імені адмірала Макарова на кафедрі кондиціювання і рефрижерації

Енергетичне машинобудування – одна з провідних базових галузей промисловості. Без машин і апаратів, призначених для перетворення енергії, зокрема в холод, жодне промислове підприємство не зможе функціонувати. Тому випускники даної спеціальності будуть затребувані на ринку праці завжди.

В НУК ім. адм. Макарова на кафедрі Кондиціювання і Рефрижерації як раз готують фахівців по 142 спеціальності Енергетичне машинобудування, а саме за освітньою програмою «Холодильні машини і установки» (освітній рівень бакалавр) та за освітньою програмою «Холодильні машини і установки та системи кондиціювання» (освітній рівень магістр).

Чому Україні потрібні фахівці з холодильної техніки та систем кондиціювання? Відповідь на це питання надав завідувач кафедри Кондиціювання і Рефрижерації доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник України Радченко Микола Іванович.

– Всі звикли до побутових холодильників та кондиціонерів. Щодня у крамницях і супермаркетах ми купуємо охолоджені та заморожені продукти, що надійно зберігаються у холодильних вітринах і морозильних камерах. Кондиціонером в сучасних авто також уже нікого не здивуєш. Та це тільки мала частина холодильної техніки з якою ми зустрічаємося в повсякденні. Насправді, холод використовується практично в усіх сферах діяльності людини. Холодильні машини і технології та системи кондиціювання використовуються в машино-, судно- та авіабудуванні, ракетній та космічній техніці, традиційній та ядерній енергетиці, транспорті, металургії, будівництві, медицині, фармакології, косметології, хімічній та нафтопереробній промисловості. Холодильна техніка є невід’ємною складовою харчової промисловості. Штучний холод потрібний на всіх етапах виробництва харчових продуктів: від підготовки сировини, технологічного процесу її обробки, зберігання і до реалізації готової продукції. Молокозаводи, птахофабрики, підприємства з виробництва м’ясних та рибних продуктів і напівфабрикатів, соків і консервів з овочів і фруктів, кондитерські фабрики, овочесховища та інші підприємства використовують потужні холодильні машини. Що стосується систем кондиціювання, то без них не можливе створення та підтримання комфортних умов для людей та оптимальних параметрів технологічних процесів та функціонування машин і механізмів. Центральними системами кондиціювання оснащують житлові будинки, офісні приміщення, торгівельні центри, кінотеатри, лікарні, промислові будівлі заводів та фабрик. Системи кондиціювання використовують в сфері IT для постійної підтримки параметрів повітря та охолодження серверів в приміщеннях DATAцентрів. Тож «Холод та тепло навколо нас» – як говорять холодильщики. Тому на фахівців з холодильних установок та систем кондиціювання завжди є попит. Як доказ, варто зауважити, що випускники кафедри Кондиціювання і Рефрижерації НУК плідно працюють на підприємствах Укроборонпрому, в проєктних і конструкторських бюро, у вітчизняних і закордонних компаніях, діяльність яких пов’язана з проєктуванням, виготовленням або експлуатацією холодильного та кондиціонуючого обладнання. Тож ця професія дозволяє впевнено себе почувати, завжди мати роботу по душі та гідну зарплатню.

Про особливості навчання студентів та всі можливі кар’єрні перспективи за відповідної спеціальності детально розповідає гарант освітньої програми «Холодильні машини і установки» в НУК імені адмірала Макарова, кандидат технічних наук, доцент Литош Олена Вадимівна.

– Кафедра Кондиціювання і Рефрижерації вже на протязі 39 років випускає фахівців з холодильного та кондиціонуючого обладнання, які впевнено крокують по життю та досягають успіхів в різних сферах. І в час пандемії, і в час війни життя кафедри та спеціальності триває. Кафедра кондиціювання і рефрижерації готує бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Холодильні машини і установки» та магістрів за освітньо-професійною програмою «Холодильні машині і установки та системи кондиціювання». У складі кафедри професори і доценти, доктори і кандидати наук. Практику студенти проходять на передових підприємствах України та за кордоном. Після проходження практики є можливість поєднувати навчання з роботою за спеціальністю.

Це унікальна та потрібна спеціальність, як зазначає Олена Вадимівна Литош, додаючи:

– по-перше, підготовкою фахівців з 142 спеціальності за освітньою програмою «Холодильні машини і установки» та за освітньою програмою «Холодильні машини і установки та системи кондиціювання» в межах Миколаївської області займається лише НУК ім. адм. Макарова;

– по-друге, навчальний план студента-холодильщика складено так, що вже з першого курсу він починає опановувати спеціальність.

Бакалаври – випускники кафедри мають можливість продовжити навчання для отримання ступеня магістра як в НУК, так і провідних університетах за кордоном, зокрема у Польщі, де працюють наші українські колеги.

Область професійної діяльності інженера даної спеціальності – розробка, проектування, експлуатація, дослідження, налагодження та монтаж, ремонт та сервіс холодильного та кондиціонуючого обладнання, організаційно-управлінська діяльність.Кожен може обрати собі вид діяльності, відповідно до своїх інтересів та вподобань. Також можу наголосити, що наші випускники вже успішно працюють на суднах морського та річного флоту, на підприємствах судно- та енергомашинобудування, м'ясо-, рибо-, молоко- та овочекомбінатах, холодокомбінатах, соко-, вино- та пивзаводах, провідних вітчизняних та всесвітньовідомих закордонних фірмах і їх дочірніх підприємствах в Україні, зокрема у ПАТ «Завод «Екватор», «Wadan Yards Оkean» MDEM, Damen Shipyards Branch («Океан»), пивзавод ТОВ «Янтар», ТОВ «Сандора» – «Pepsicо Ukraine», ТОВ «Danfoss», ТОВ «Alfa Laval», ТОВ «Хладотехнiка», ТОВ «Ралкотехнiк» та інших підприємствах та організаціях України та за кордоном.

Установки, які розроблені та експлуатуються випускниками кафедри

Зі слів гаранта освітньої програми Литош Олени Вадимівни, стало відомо й те, що до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на спеціальність 142 Енергетичне машинобудування за освітньою програмою «Холодильні машини і установки» можна вступити без НМТ та за освітньою програмою «Холодильні машини і установки та системи кондиціювання» без складання магістерських тестів. Однак є певні умови.

Для вступників цього року, які проживають на особливо небезпечних або тимчасово окупованих територіях, можна вступити до НУК за індивідуальною усною співбесідою, скориставшись квотою-2 під час участі в конкурсі. Це стосується й охочих здобути вищу освіту за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування. Реєстрація для підтвердження пільги триває: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCNPOvSPhcj665yYIa8N5YkB0s8MAcJ3slBRSRleNVLDpM0Q/viewform; https://forms.gle/BjfpX5yhaocU2wEB7 Охочі навчатися в магістратурі за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування, а саме за освітньою програмою «Холодильні машини і установки та системи кондиціювання» можуть вступити в НУК без складання магістерських тестів (МКТ або МТНК), а лише склавши вступний фаховий іспит у формі співбесіди. Також за квотою-2 бакалаври – випускники кафедри 2022 року, якщо вони навчалися за бюджетною формою навчання, мають можливість продовжити навчання для отримання ступеня магістра за освітньою програмою «Холодильні машини і установки та системи кондиціювання» в НУК без вступного фахового іспиту. Тож раджу всім скористатися цією можливістю та вступати до НУК імені адмірала Макарова, де освітньо-наукова діяльність триває і триватиме, незважаючи ні на що, бо в нас є все необхідне для отримання якісної вищої освіти європейського рівня.