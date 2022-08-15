Николаевским медикам передали 4 тысячи продуктовых наборов, - глава облсовета Замазеева

Команда штаба благотворительного фонда «Світлі справи» держит на постоянном контроле обеспечение гуманитарной помощью работников областных медучреждений.
Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
В очередной раз сформировано и передано медицинскому персоналу 17 больниц 3822 продуктовых набора от Всемирной продовольственной программы ООН. В наборы входят масло, крупы, макаронные изделия, консервы, сахар, сладости и т.д.
«В течение двух недель волонтеры нашего штаба и работники Николаевского областного совета обеспечили гуманитарной помощью каждого сотрудника больниц – от руководителя до младшего врачебного персонала. Заботимся о вас и искренне благодарим, уважаемые медики, за Ваш неутомимый труд и профессионализм!» – написала Замазеева.