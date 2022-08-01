Морпехи вместе с СБУ провели спецоперацию по эвакуации побратима из оккупированной территории: опубликованы эксклюзивные кадры

Командование морской пехоты вместе с сотрудниками Службы безопасности в Луганской и Донецкой областях и 36 отдельной бригадой морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского провели успешную операцию по вывозу своего бойца из оперативного окружения в «серую зону» и на подконтрольную территорию Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе 36 бригады.

Сообщается, что боец был ранен в боях и попал в оперативное окружение. Его держали у себя патриотично настроенные местные жители, пока силовики с военными разрабатывали операцию по его вызволению. По словам командира бригады, полковника Виктора Сикозы, бойца удалось вывезти в «серую зону», откуда его уже забрали на подконтрольную Украине территорию.

«В начале марта, находясь в зоне ведения боевых действий, наш собрат получил ранения и попал в оперативное окружение. До проведения операции находился у патриотично настроенного местного населения. ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях был доставлен морской пехотинец в «серую зону», где спецподразделением морской пехоты проведена эвакуация на подконтрольную территорию Украины. 36-я отдельная бригада морской пехоты, Командование морской пехоты, Командование Военно-морских Сил привлекает все свои силы и умения эвакуировать наших военнослужащих. Также проводятся переговоры по возвращению морпехов бригады из плена страны агрессора», - отметил командир бригады полковник Виктор Сикоза.

Мать вызволенного бойца, когда узнала, что он попал в оперативное окружение, связалась с командованием, а позже получила информацию, что силовики разрабатывают операцию по его освобождению. Сына она встретила в Запорожье.

— Сегодня наконец-то этот долгожданный день настал. Его вывезли, освободили. Большое спасибо командованию, ребятам, которые принимали участие, - отметила мама бойца.

Напомним, 36-я ОБрМП имени контр-адмирала Билинского показала, как ее реактивная артиллерия 122-мм калибра уничтожает технику и живую силу оккупантов.