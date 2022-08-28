WP: США наращивает объемы поставок оружия в Украину морским путем

Пентагон расширяет использование морских перевозок для доставки оружия Украине.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителей Минобороны США.

Издание отмечает, что если с самого начала вооруженной агрессии России против Украины для ускорения поставок оружия использовалась авиация, то с наращиванием поставок тяжелой военной техники и артиллерии, требующей большого количества боеприпасов, морской путь стал предпочтительнее.

«Как только мы начали поставлять им гаубицы, мы поняли, что нам понадобится больше боеприпасов», - цитирует издание заместителя директора по операциям Транспортного командования США Стивена Путхоффа.

Он отметил, что «таким образом, мы можем больше планировать заранее и шире использовать морские перевозки для обеспечения поддержки (Украины - ред.), иногда можем обеспечивать ее даже раньше запроса».

Кроме того, источники The Washington Post отметили, что корабли могут перевозить огромное количество грузов, что может позволить Украине создать больший арсенал для будущих боевых действий.

Военные чиновники отказались детализировать конкретные маршруты, используемые для доставки оружия в Украину. В то же время они пояснили, что часть оружия, поступающего из Соединенных Штатов, попадает непосредственно в Украину, в то время как другая часть идет на восполнение американских запасов в странах Европы, поскольку поставки вооружений Украине идут и оттуда.

Ранее сообщалось, что США увеличат производство HIMARS и снарядов к ним для помощи Украине.