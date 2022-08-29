Замазеева рассказала об итогах визита вице-премьера Верещук и помощи внутренним переселенцам

Во время рабочего визита министр по вопросам реинтеграции ТОТ Ирина Верещук ознакомилась с работой одного из крупнейших гуманитарных штабов Николаевщины (БФ «Світлі справи») и посетила один из эвакуационных центров, работающий по программе «Прихисток своїм».

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева на официальной странице в Facebook.

«Ознакомили госпожу Министерку с принципами работы и проектами, успешно реализуемыми Гуманитарным штабом Николаевщины, в частности, нашей программы «Убежище своим». Уже сегодня активно готовимся к зимнему периоду и совету, имея мощную поддержку и понимание от центральных органов власти. Наработали конкретные шаги по подготовке к отопительному сезону, которые оперативно сможем реализовать в координации с профильными министерствами. Обсудили также возможность строительства жилья на территории одной из общин Николаевской области для эвакуированных людей, потерявших свои дома», - отметила Замазеева.

Председатель областного совета поблагодарила Ирину Верещук, что она нашла возможность и время посетить один из эвакуационных центров, работающий в рамках программы «Убежище своим».

Анна Замазеева отметила, что для людей, потерявших дом и переехавших с временно оккупированной территории, внимание центральной власти и личное общение с министром – это сверхмощный сигнал поддержки и очередное доказательство, что Украина своих граждан не оставляет на произвол судьбы.

«Во время посещения эвакуационного центра почтенная гостья пообщалась и с малышами, которые показали свои комнаты, игровые и спортивные площадки и то, что уже успели сделать своими руками. Они вместе с родителями также поделились историями своей жизни и переезда с оккупированных территорий, потерей домов и знакомством с новыми друзьями, которые готовы помочь во всем», - говорится в сообщении.

Со своей стороны, госпожа министерша пообещала помочь в привлечении международных партеров ООН и ЮНИСЕФ к расширению и развитию проекта, в частности, обустройству полноценной детской комнаты для обучения и отдыха. А наконец, по доброй традиции, всей большой семьей Центра, на закате, спели «Червону калину».