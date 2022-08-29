ГК «Прометей» завершила уборку ранних зерновых в полном объеме

Производственные компании ГК «Прометей» сообщили о завершении сбора урожая ранних зерновых. Так, аграрии компании в ходе первой волны уборки намолотили в общей сложности боле 40 тыс. тонн с общей площади более 6 тыс. га.

В частности, в разрезе культур сообщаются следующие данные по урожайности:

Пшеница - 7,12 т/га;

Рапс – 4,07 т/га;

Ячмень – 6,6 т/га.

Как отмечают в компании, погодные условия в ходе уборочной кампании, в целом, были более благоприятными, чем в прошлом году. Длительные осадки были лишь на части полей, где уборка затянулась на неделю. Вместе с тем, глобально это никак не отразилось на производственных графиках, поскольку речь идет лишь об одном хозяйстве.

Выгодным отличием от прошлого года является 100% обеспеченность техникой и комбайнами в необходимом для выполнения сроков количестве.

- В некоторые периоды была возможность проводить рабочий процесс лишь половину дня, но поскольку обеспеченность техникой была на высоком уровне, все уборочные работы выполнены на 100% без потерь. Это сильное отличие от прошлого года, - подчеркивает главный агроном ГК «Прометей» Илья Троицкий.

Говоря об особенностях этой уборочной и посевной кампаний, агроном Группы отмечает необходимость безотлагательно проводить все полевые работы. Причиной этому он называет не только ведущиеся боевые действия в непосредственной близости к некоторым полям компании, но и погодные прогнозы на зиму.

- Отличие этого сезона в том, что хочется сразу посеяться в экстренном темпе. Особенно по Баштанскому району, где мы начинаем сеять всегда в среднем во второй декаде сентября. Причина в опасениях по поводу прогнозов о предстоящей холодной и малоснежной зиме. Поэтому, для минимизации потерь, хочется посеять раньше и получить всходы более высокого «качества», - говорит Илья Троицкий.

В целом, в компании отметили, что серьёзная подготовка к полевым работам в этом году дала свои результаты. Планы по урожайности и по срокам выполнены и уже сейчас аграрии приступили к подготовке почвы к посевам в следующем году.

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