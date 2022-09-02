РГК вошла в рэнкинг компаний, поддерживающих Украину в тылу и на фронте

АО «Николаевгаз», работающее под брендом РГК с первого дня войны, перестроившись, работают в одном ритме с Украиной.

Предприятие ни на день не прекращало свою деятельность, продолжает работать в точках активных боевых действий города и области.

С начала полномасштабного вторжения в войска было мобилизовано 74 работника.

АО «Николаевгаз» периодически помогает более 3 воинским частям, в которых служат ее работники. Также мы не забываем о семьях наших работников и активно помогаем гуманитарными пакетами в которые входят: пищевые продукты, медикаменты, средства гигиены, питьевая вода и прочее.

Ко Дню Независимости Украины АО «Николаевгаз» в рамках проекта РГК «Поможем ВСУ» передали автомобиль одной из бригад, задействованных в освобождении Николаевской области и Херсона от российских войск.

Мы заботимся как о работниках, так и о потребителях. Работаем на Победу!

Слава Украине!