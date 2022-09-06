Президент ФК «Рух» Григорий Козловский поставит 500 буржуек для украинских военных

Президент клуба продолжает свою волонтерскую деятельность. На минувшей неделе Григорий Козловский передал двум львовским бригадам 6 военных грузовиков, экскаватор, сетки и 20 раций. В этот раз за средства Президента «Руха» изготовили полтысячи буржуек, которые уже вскоре отправятся на передовую.

Об этом сообщает сайт футбольного клуба.

– Лето закончилось, поэтому нам нужно готовиться к зиме. Понимаем, что боевые действия продлятся в холодное время года. Нам нужно сделать все, чтобы наши славные защитники и защитницы Украины имели возможность находиться в тепле. Они должны беречь свое здоровье и сохраняли здоровый дух, чтобы бить орков и гнать их в оркостан.

Владелец Львовской носочной кооперативы Петр Соболь разработал методику изготовления буржуек, легко перевозимых по разным позициям в легковом автомобиле. Мы бы хотели поделиться этим опытом с другими волонтерами. По состоянию на сегодняшний день мы уже приобрели таких 500 буржуек. Если делать такую буржуйку из новых материалов, то ее стоимость составит около 9000 гривен. Петр нашел возможность, чтобы делать это за 3200 гривен. Это в три раза дешевле.

Также на этой буржуйке наши ребята смогут вскипятить воду, приготовить горячую еду. У этих буржуек прямая тяга. Это сделано для того, чтобы угарный газ не попал в помещение, где будут находиться наши военные, ведь многие такие буржуйки будут расположены ниже уровня земли. Следовательно, в плане безопасности это правильное рабочее решение. Таким образом, хотели бы выразить благодарность нашим славным защитникам и защитницам. Нам нужно обязательно победить заклятых и ненавистных орков, чтобы как можно быстрее их прогнать с нашей святой земли, - прокомментировал президент ФК «Рух» Григорий Козловский.