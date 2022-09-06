Анна Замазеева: Слаженная работа крупнейших гуманитарных штабов Николаевщины – эффективная помощь населению

Крупнейшие волонтерские организации Николаевщины – БФ «Светлые дела», Николаевская областная организация общества «Красный крест Украины», БФ «Каритас» и ОО «Мрій Дій» обсудили неотложные вопросы для рационализации предоставления гуманитарной помощи жителям Николаевщины и внутренне перемещенным лицам с оккупированных территорий и зоны проведение боевых действий.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram-канале.

На совещании были рассмотрены такие вопросы, как:

- подготовка Николаевщины и центров компактного пребывания ВПЛ к отопительному сезону;

- привлечение доноров для большего обеспечения жителей гуманитарной помощью;

- обеспечение жильцов поврежденных зданий OSB плитами и пленкой для перекрытия пораженных частей. Гуманитарный штаб Николаевщины (БФ «Светлые дела»), который работает под патронатом председателя облсовета, уже начал активную работу в направлении полного решения этого вопроса.