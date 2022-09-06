Анна Замазеева: Слаженная работа крупнейших гуманитарных штабов Николаевщины – эффективная помощь населению

Крупнейшие волонтерские организации Николаевщины – БФ «Светлые дела», Николаевская областная организация общества «Красный крест Украины», БФ «Каритас» и ОО «Мрій Дій» обсудили неотложные вопросы для рационализации предоставления гуманитарной помощи жителям Николаевщины и внутренне перемещенным лицам с оккупированных территорий и зоны проведение боевых действий.
Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram-канале.
На совещании были рассмотрены такие вопросы, как:
- подготовка Николаевщины и центров компактного пребывания ВПЛ к отопительному сезону;
- привлечение доноров для большего обеспечения жителей гуманитарной помощью;
- обеспечение жильцов поврежденных зданий OSB плитами и пленкой для перекрытия пораженных частей. Гуманитарный штаб Николаевщины (БФ «Светлые дела»), который работает под патронатом председателя облсовета, уже начал активную работу в направлении полного решения этого вопроса.
«Как результат - распределили зоны ответственности в оказании помощи разнообразным слоям населения и заручились поддержкой друг друга для увеличения эффективности помощи городу и области. Работаем на Победу вместе!» - отметила Анна Замазеева.