«Продолжаем оснащать новый операционный блок современным оборудованием», - депутат Елена Кузьмина

Одно из медучреждений Николаева получило необходимое медицинское оборудование для отделения областной травматологии и ортопедии. Оказанию важного оборудования способствовала депутат Николаевского горсовета от партии «Слуга Народа» Елена Кузьмина, которая занимается медучреждением и помогает развивать его работу и качество оказания медицинской помощи.

Об этом сообщает официальная Facebook-страница политической партии «Слуга Народа» в Николаевской области.

– В рамках программы United24, которую инициировал президент Украины Владимир Зеленский, получили современное оборудование в виде С-арки, рентгенпрозрачного операционного стола и расходников. С помощью этого оборудования мы сможем делать новые оперативные вмешательства больным города и области, которые в этом нуждаются. Такие виды хирургического лечения значительно снижают время пребывания больного в стационаре, уменьшают период реабилитации, так что пациент скорее возвращается обычной повседневной жизни, – пояснила Елена Кузьмина.

Приобрело и доставило в город такую важную помощь для прифронтового региона Министерство здравоохранения Украины. Теперь пациенты больницы будут получать необходимое лечение еще более оперативно и качественно.