«Николаевгаз» отрезал газоснабжение дома, владелец которого самовольно подключился к сети

В Николаеве при обследовании сетей в одном из районов города было обнаружено самовольное подключение к газовым сетям.

Об этом сообщили в АО "Николаевгаз".

Клиент был отключен еще в 2014 году, однако самовольно выполнил подключение.

«Такие действия противоправны и могут представлять опасность в пользовании услугой транспортировки газа. Для прекращения услуги по распределению газа сегодня пришлось выполнять земляные работы и механическое отключение».