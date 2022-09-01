«Николаевгаз» отрезал газоснабжение дома, владелец которого самовольно подключился к сети

В Николаеве при обследовании сетей в одном из районов города было обнаружено самовольное подключение к газовым сетям.
Об этом сообщили в АО "Николаевгаз".
Клиент был отключен еще в 2014 году, однако самовольно выполнил подключение.
«Такие действия противоправны и могут представлять опасность в пользовании услугой транспортировки газа. Для прекращения услуги по распределению газа сегодня пришлось выполнять земляные работы и механическое отключение».
«На постоянной основе проходит приборное обследование сетей потребителей. Зачем это нужно? Любое оборудование имеет свой срок эксплуатации, для своевременной замены запорной арматуры, замены газопроводов – это гарантия безопасной работы газовой сети и безопасность клиентов… Мы призываем наших потребителей быть ответственными в использовании газовых сетей. Мы благодарим потребителей, которые добросовестно выполняют свои обязательства!» – говорится в сообщении.