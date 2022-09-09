НУК имени адмирала Макарова – лидер по количеству принятых на обучение студентов

Нынешняя вступительная кампания продолжается, однако уже есть результаты ее первых этапов. В частности, все учреждения высшего образования Николаевщины официально издали приказы о зачислении поступающих на основе полного общего среднего образования. Лидером по количеству зачисленных выпускников школ, гимназий и лицеев вполне предсказуемо стал Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова.

Этот факт сообщает официальный сайт abit-poisk.org.ua, а также подтверждают его и в приемной комиссии НУК имени адмирала Макарова.

– Еще в ноябре прошлого года мы начали активно работать со своими будущими студентами и работали с ними даже во время войны, – говорит ректор, глава приемной комиссии НУК имени адмирала Макарова, профессор Евгений Трушляков. – Мы понимали, что из-за войны определенная часть молодежи не вернется в наш город корабелов, и мы осознавали, что горячий этап вступительной кампании будет небывало сложным. Однако вера в Украину, Николаев и наш НУК оказались сильнее любых ракетных ударов. Нам хотелось помочь каждому украинскому выпускнику реализовать свою мечту стать студентом. Для этого мы организовали тренинги по написанию мотивационных писем, обучающие мастерские по подаче электронных заявлений, бесплатные курсы экспресс-подготовки к сдаче национального мультипредметного теста. К слову, на подготовку к нам пришли школьники из девяти регионов Украины.

- И вот здесь сработало правило: чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Результат не заставил себя ждать. НУК имени адмирала Макарова среди николаевских вузов получил наибольшее количество бюджетных мест для школьников с квотой-2 и вообще возглавил рейтинг вузов Николаевской области по количеству поданных заявлений и количеству зачисленных как на бюджет, так и контракт. Меня как ректора и человека, конечно, радует этот факт. Радует также и то, что у поступающих в этом году возрос интерес к техническим отраслям, ведь наибольшее количество студентов зачислено на такие специальности, как «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика» (64 человека), «Морской и внутренний водный транспорт» (44 человека), « Энергетическое машиностроение» (32 человека), «Судостроение» (27 человек). На других специальностях сохранилась тенденция прошлых лет.

В приемной комиссии НУК имени адмирала Макарова также озвучили конкретные цифры, которых удалось добиться в ходе вступительной кампании. Они полностью совпадают с данными официальных сайтов Министерства образования и науки Украины.

– По состоянию на 5 сентября 2022 года в НУК имени адмирала Макарова мы зачислили 416 человек из числа поступающих на основе полученного полного общего среднего образования, – сообщает ответственный секретарь приемной комиссии НУК, доцент Валерий Комышник. – Всего в наш университет пока подано 3300 заявлений, и поскольку параллельно со школьниками мы уже реализовали первый этап зачисления младших специалистов и младших бакалавров, то у нас есть 642 оригинала документов. Однако впоследствии их будет еще больше. Если смотреть на рейтинг николаевских вузов по этим показателям, то действительно НУК имени адмирала Макарова – это вуз номер один. В конце концов можно сказать, что наш слоган «НУК – это главный университет Николаева» является не рекламным ходом. Он есть истина.

По данным сайта abit-poisk.org.ua, Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова находится на лидерской позиции (642 оригинала). Второе место занимает Николаевский национальный аграрный университет (515 оригиналов). Третье место завоевал Черноморский национальный университет имени Петра Могилы (405 оригиналов). Четвертое место досталось Николаевскому национальному университету имени Сухомлинского (95 оригиналов).

Детальнее см. https://abit-poisk.org.ua/rate2022/region/15

Материал для публикации предоставлен НУК имени адмирала Макарова и опубликован на договорных условиях