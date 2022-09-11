Команда гуманитарного штаба Замазеевой передала в медучреждение 20 многофункциональных кроватей

Гуманитарный штаб Николаевщины передал 20 многофункциональных кроватей в медицинское учреждение Николаева.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева , под патронатом которой работает один из крупнейших гуманитарных штабов Николаевщины (БФ «Светлые дела»).

Замазеева поблагодарила партнеров из Мюнхена и компании «Гобель-Украина» за помощь в транспортировке коек и отметила, что команда Штаба держит на постоянном контроле потребности медучреждений, снабжая медикаментами, емкостями для хранения воды, инвентарем. Кроме того, Гумштаб на постоянной основе помогает медикам и снабжает продуктовыми наборами.