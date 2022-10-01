«Николаевгаз» рассказал о подготовке к отопительному сезону: «Пуск газа выполнен!»

В Николаеве 3 октября в одной из реконструированных котельных ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» выполнили пуск газа для проведения пусконаладочных работ в рамках комплексных мероприятий по подготовке к отопительному сезону.

Об этом сообщили в АО «Николаевгаз».

Председатель правления АО «Николаевгаз» Татьяна Бузовская прокомментировала событие:

- Этот отопительный сезон может быть сложным и непредсказуемым, но мы уверены в одном – мы выполнили все необходимое, чтобы тщательно подготовиться к вызовам и угрозам, которые несет нам полномасштабная война. У компании, как оператора ГРС, единственного в области, есть квалифицированные специалисты, техника и опыт в обслуживании газовых сетей, замене оборудования. Наша страна, город, компания АО «Николаевгаз», работающая под брендом Региональной газовой компании, выбрали для себя европейский вектор развития и мы всегда готовы поддержать тех, кто стремится к модернизации инфраструктуры и улучшению качества услуг потребителям.

За 2022 год уже заменен 21 шкафовый газорегулирующий пункт с современным оборудованием, 844 домовых регулятора от ведущих европейских компаний производства RGC Production, что является залогом корректной и безопасной работы газовых приборов наших клиентов. Работаем на Победу!

Материал для публикации предоставлен АО «Николаевгаз» и опубликован на договорных условиях