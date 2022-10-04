Шерстяные пледы по приемлемым ценам

В холодное время года все больше хочется находиться дома в тепле. В такие моменты нам на помощь приходят шерстяные пледы. Они идеально подходят под интерьер любой квартиры и согревают даже в самые прохладные дни.

Как выбрать шерстяной плед: на что обращать внимание?

Самым наглядным критерием при выборе шерстяного пледа является его колючесть. Хороший плед проходит несколько уровней обработки, что позволяет получить на выходе очень мягкий и приятный к телу материал. Колючий плед может стоить дешевле, но под ним никогда не будет комфортно, а тело будет чесаться.

Важна также плотность ткани. Изделие должно достаточно быстро накапливать тепло от тела и не давать проникнуть внутрь холодному воздуху.

Натуральная шерсть очень износостойкая, поэтому хороший плед невозможно порвать из-за неаккуратности, что запросто может произойти с синтетикой.

Плюсы шерстяных пледов

Вам стоит купить шерстяной плед по таким причинам:

он согреет в любое время года;

нагревание внутри происходит за 1-3 минуты;

предотвращает раздражения на коже;

не электризуется;

нет необходимости в частой стирке.

Уход за шерстяным пледом

Для того чтобы плед прослужил долго, за ним необходимо правильно ухаживать:

Стирать плед нужно либо вручную, либо используя деликатный режим на стиральной машинке. Отжим также необходимо производить аккуратно. Лучше не скручивать плед, а сложить его в несколько раз и прижать руками. Не стоит сушить под прямыми солнечными лучами. При сушке нужно расправить плед полностью и повесить таким образом, чтобы не было складок.

Где купить хороший плед в Украине?

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