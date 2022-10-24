Избирательное возмещение: почему николаевскому агроэкспортеру ГК «Прометей не возвращают долг по НДС

С января 2022 года зерноторговая группа компаний Прометей не получила ни гривны налоговых возмещений. При этом, фактически, процедура возмещения НДС была возобновлена в июне текущего года. Однако, как сообщали и в самой налоговой, так и по словам представителей бизнеса, параллельно были начаты тщательные проверки.

Неформально цель этих ревизий заключается в затягивании возмещений, поскольку часть предприятий не получила выплаты за январь и не располагает информацией, когда этот процесс де факто будет запущен.

Одной из таких компаний стала ГК «Прометей», которая заявляет об отсутствии фискальных компенсаций в объеме 112 миллионов гривен.

В связи с нестабильной ситуацией в Николаеве все данные о выплатах возврата НДС экспортеру находятся в юрисдикции налоговой Волынской области, которая не демонстрирует заинтересованность в решении вопроса по возмещению НДС Группе «Прометей».

При этом следует отметить, что компания одна из немногих, которая не закрыла ту часть своего бизнеса, которая расположена в Николаевском регионе и находится в непосредственной близости к линии фронта. Вместе с тем, все большие плательщики налогов в Николаеве уже остановились или закрылись. Возможно, это и является причиной, ведь негласно, претенденты на возмещение делятся на категории, и «прифронтовые» компании, явно, не являются фаворитами для фискальных органов.

В этой ситуации непонятным является еще тот факт, что возвраты уже получает бизнес, потери которого не сопоставимы с «военными» издержками агроэкспортеров, стратегического направления для экономики Украины. В частности, о получении выплат возмещения заявляют члены Украинской ассоциации мебельщиков. А большинство аграриев, которые и так находятся на грани рентабельности, все еще ждут своей очереди для получения возвратов. Поэтому здесь вопрос фактического возвращения возмещения не просто положительное событие, это необходимое условие выживания на рынке.

Конечно, сейчас приоритетом для страны является финансирование обороны и безопасности, однако выборочное невозмещение НДС – это переход экономики в ручной режим и не оставляет ли власть такой практикой лишь одну альтернативу агробизнесу – переход в тень?

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