Практика на ПАЕС – інвестиція в професійне майбутнє

На Південноукраїнській АЕС добігає кінця переддипломна та виробнича практика студентів та учнів Южноукраїнського професійно-технічного ліцею. Для молоді – це перший крок до професії. Майбутні енергетики мали змогу отримати перший виробничий досвід під керівництвом досвідчених наставників в електричному, обох реакторних та турбінних цехах, а також цеху теплопостачання та підземних комунікацій і цеху зварювання. Загалом з початку року практичне навчання у ВП ПАЕС пройшли 111 молодих спеціалістів, з них 19 студентів вишів та 92 учня місцевого ліцею.

Південноукраїнська АЕС займається цільовою підготовкою кадрів більше 25 років, адже йде зміна поколінь і потрібні молоді спеціалісти. Представників робітничих професій електромонтерів, слюсарів, електрозварників готують у Южноукраїнському професійному ліцеї. Співпраця ведеться з 1987 року. Ті учні, які добре зарекомендують себе під час практики, у майбутньому зможуть працевлаштуватися на Південноукраїнську АЕС.

Цього року за домовленістю з адміністрацією атомної станції перелік професій, яким навчають у місцевому ліцеї, розширено. Тепер тут також готуватимуть слюсарів з ремонту реакторно-турбінного устаткування, а ще слюсарів з ремонту контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, адже у таких працівниках є потреба.

Через військові дії багато підприємств зачинилися або зменшили обсяги роботи, тож відмовили ліцеїстам у практиці. Керівництво освітнього закладу вдячне Південноукраїнській АЕС за підтримку та допомогу у виробничому навчанні, адже представникам робітничих спеціальностей без практики не обійтись.

Наразі ПАЕС має більше 40 укладених тристоронніх договорів на цільову підготовку молодих фахівців у закладах вищої освіти України. Співпраця ведеться з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Київським політехнічним інститутом імені Ігоря Сікорського, Національним університетом «Одеська політехніка», Львівською політехнікою, Вінницьким національним технічним університетом. Більше всього угод підписано зі студентами, які навчаються на спеціальності «Атомна енергетика» - 24 договори, на спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 14 угод. Також діють тристоронні договори зі студентами, які навчаються за спеціальностями «Енергетичне машинобудування», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», «Хімічна технологія та інженерія».

Усі студенти, які уклали тристоронню угоду «ЗВО – Студент - ВП ПАЕС», протягом вересня-жовтня проходили практику в електричному, реакторному першому та турбінному другому цехах, а також інших підрозділах атомної електростанції. Більшість цих практикантів – магістри, менше ніж за пів року вони прийдуть працевлаштовуватись на підприємство і поповнять родину атомників.

Матеріал для публікації надано управлінням інформації та громадських зв’язків ВП ПАЕС