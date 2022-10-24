Південноукраїнська АЕС: сценарії тренувань з врахуванням війни

Оперативний персонал ПАЕС проходить цикл функціональної підготовки, відпрацьовуючи, зокрема, випадки реальних аварійних ситуацій.

Тематику занять оперативного персоналу Південноукраїнської АЕС цього року відкоригували з врахуванням викликів, спричинених війною. Інструктори навчально-тренувального центру ПАЕС приклали чимало зусиль, аби зробити процес навчання максимально ефективним.

Як правило старший оперативний персонал, який керує основним обладнанням енергоблоків, проходить цикл функціональної підготовки двічі на рік – навесні та восени. Кожна зміна протягом двох тижнів має відпрацювати теоретичний та практичний курс. Осінній семестр розпочався 19 вересня. Заняття проводяться незважаючи на повітряні тривоги. Навчальні класи для безпеки облаштували в укритті. Сценарії ж тренувань на ПМТ - повномасштабних тренажерах (точних копіях блочних щитів керування) доповнили з огляду на реальні ситуації, які довелось пережити колегам на окупованій ЗАЕС. Наприклад, порушення в системах передачі електроенергії та розбаланс енергосистеми з втратою навантаження енергоблока і переходом його на власні потреби. На Запорізькій АЕС енергоблок №6 тривалий час утримував не лише власні потреби, а й забезпечував електроенергією всю атомну електростанцію.

- Інструктори навчально-тренувального центру – молодці! Швидко відреагували, оперативно розробили сценарій тренування. Для нас це було несподіванкою у перший день функціональної підготовки. Звичайно, ми обговорювали на роботі ситуації, які довелось вирішувати запорізьким колегам, аналізували їх з професійного боку. Тому, щойно з’явились перші симптоми, персонал зорієнтувався і пов’язав їх з подіями на ЗАЕС. Згадали все і відіграли тренування злагоджено та ефективно, - ділиться враженнями старший начальник зміни ПАЕС Андрій Паляцький.

Загалом програма підготовки оперативників розрахована на дворічний цикл. За цей час персонал БЩК має відпрацювати мінімально необхідний обсяг практичних завдань. Серед них робота за умов нормальної експлуатації обладнання; з застосуванням інструкцій, що передбачають порушення умов нормальної експлуатації; за аварійними процедурами.

Існує певний перелік процедур, які персонал має знати і за якими повинен вміти працювати, - пояснює начальник відділу підготовки оперативного персоналу на ПМТ-3 Геннадій Артюшкін, - Навіть якщо подія класифікується мінус 6 ступенем, як, наприклад, важке пошкодження активної зони, працівник блочного щита керування має напрацювати навички правильного алгоритму дій. Взяти хоча б одне з тренувань, запланованих на осінній цикл підготовки – втрата охолодження активної зони реактора внаслідок пошкодження трубопроводу в машинній залі і відмова системи аварійного підживлення. Раніше ми вважали, що подібні сценарії мало ймовірні, навіть екзотичні. Зараз так не думаємо. Безумство у ставленні до ядерних об’єктів з боку росії, незрозуміле і неприйнятне. Тому готуємось. Головне завдання операторів БЩК у випадку аварійної ситуації – перевести реакторну установку у безпечний стан.

Проте, у найважчі моменти оператори БЩК не залишаються сам на сам з проблемою. Декілька років тому на ПАЕС була створена група інженерної підтримки. До неї входять технічні керівники основних цехів, представники служби аналізу безпеки, служби головного технолога, навчально-тренувального центру (НТЦ). У випадку аварійної ситуації інженерна підтримка здійснюється з кризового центру. Звідти у режимі реального часу можливо контролювати основні параметри роботи обладнання та надавати рекомендації персоналу БЩК. Така взаємодія відпрацьовується і під час аварійних тренувань.

- Ми відслідковуємо, які кроки здійснює персонал за аварійними інструкціями, аналізуємо, які рішення він приймає, - розповідає заступник начальника НТЦ з навчально-методичної роботи Дмитро Шаміс. - Це дозволяє паралельно вести моніторинг подій і в разі необхідності надати рекомендації щодо дій у нестандартній ситуації. Подібні тренування пройде кожна з оперативних змін. І не один раз.

Сподівайся на краще, готуйся до гіршого, казали мудреці. І сьогодні це, як ніколи, актуально.

Матеріал для публікації надано управлінням інформації та громадських зв’язків ВП ПАЕС