Глава облсовета Замазеева представляет Украину на Конгрессе Совета Европы: «Работаем над помощью для Николаевщины»

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева работает в составе украинской делегации на Конгрессе Совета Европы.

Об этом Замазеева написала на своей странице в Facebook.

Страна-агрессор продолжает совершать военные преступления на территории Украины вопреки всем возможным законам и «расшатывает» европейское общество. Сегодня я призываю всех быть brave like Ukrainians и принимать смелые решения, ведь только вместе мы сможем противостоять дестабилизации, которую творят российские, диктаторские власти!”.

"Впереди еще два важных парламентских дня, выступления министра развития общин и территорий Украины, городского головы Киева и других членов нашей делегации и одна общая цель - увеличение международной поддержки для нашей страны и Николаевщины в частности", - написала Замазеева.

Она отметила, что параллельно с международной дипломатической миссией работает над увеличением помощи Николаевщине.