Глава облсовета Замазеева представляет Украину на Конгрессе Совета Европы: «Работаем над помощью для Николаевщины»

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева работает в составе украинской делегации на Конгрессе Совета Европы.
Об этом Замазеева написала на своей странице в Facebook.
Страна-агрессор продолжает совершать военные преступления на территории Украины вопреки всем возможным законам и «расшатывает» европейское общество. Сегодня я призываю всех быть brave like Ukrainians и принимать смелые решения, ведь только вместе мы сможем противостоять дестабилизации, которую творят российские, диктаторские власти!”.
"Впереди еще два важных парламентских дня, выступления министра развития общин и территорий Украины, городского головы Киева и других членов нашей делегации и одна общая цель - увеличение международной поддержки для нашей страны и Николаевщины в частности", - написала Замазеева.
Она отметила, что параллельно с международной дипломатической миссией работает над увеличением помощи Николаевщине.
“Ведь даже находясь в командировке, я мысленно с земляками, которые каждый день сталкиваются с новыми вызовами. Мало того, что Николаевцы уже 7 месяцев живут без воды, так сейчас из-за постоянных вражеских обстрелов энергетических объектов еще добавилась проблема со светом и связью… Провожу множество переговоров с европейскими партнерами и уверена, что вернусь не с пустыми руками … Работаем на Победу!” – отметила председатель облсовета.